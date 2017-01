GEPLANTE ZEUGENAUSSAGE

Jacques Ungar, 20. Januar 2017

Der amerikanische jüdische Milliardär Sheldon Adelson, Besitzer des Gratisblatts «Israel Hajom» und politischer Förderer von Premier Binyamin Netanyahu, soll demnächst auf Fragen der israelischen Polizei im Korruptionsskandal um Netanyahu, den Verleger Arnon Mozez («Yediot Achronot») und einige weitere vermögende Geschäftsleute antworten. Das schrieb am Dienstag die «Times of Israel». Laut einem Bericht des israelischen TV-Kanals 10 vom Montag dürften die Beamten Adelson fragen, ob er sich des «Kuhhandels» zwischen Mozes und Netanyahu bewusst gewesen sei. Noch ist unklar, ob der in den USA lebende Adelson – vorausgesetzt, die Meldung über seine geplante Zeugenaussage stimmt – nach Israel kommen wird, um mit der Polizei zu reden, oder sein Zeugnis schriftlich beziehungsweise per Video abgeben wird. Was die unaufhörliche Debatte rund um den Korruptionsskandal und die mutmassliche Rolle Netanyahus betrifft, scheint sich wieder das geflügelte Wort vom steten Tropfen zu bewahrheiten, der den Stein höhlt. Gemäss einer am Dienstagabend veröffentlichten Umfrage des 2. Israelischen Fernsehens jedenfalls glauben 54 Prozent der Israeli Netanyahu nicht, während nur 28 Prozent seinen Ausführungen Glauben schenken. 44 Prozent finden, der Regierungschef müsse sein Amt zur Verfügung stellen, 43 Prozent meinen, er könne das Land weiterhin führen. Wie sehr Israel auch in dieser Sache entlang Partelinien gespalten ist, belegt die Tatsache, dass

94 Prozent der Likud-Wähler der Ansicht sind, Netanyahu könne trotz allem Premier bleiben, während nur gerade ein Prozent der Likud-Mitglieder ihn lieber demissionieren sehen würde.