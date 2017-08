Shabak-Geheimdienst enthüllt Geldwäschering

GELDSCHMUGGEL

4. August 2017

«Bestrebung ungebrochen, Hamas-Terror in der Westbank zu verstärken».

Der israelische Inland-Geheimdienst Shabak, die IDF und die israelische Polizei haben am Donnerstag die Tatsache zur Veröffentlichung freigegeben, dass ein Geldwäscherring der Hamas aufgedeckt worden ist, der betrachtliche Mittel von Offiziellen in Gaza via die Türkei in die Westbankstadt Hebron transferiert hat. An der Spitze des Geldwäscherrings hat nach Angaben der «Jerusalem Post» vom Donnerstag laut Shabak der hochrangige Hamas-Aktivist Muhammed Mahed Bader aus Hebron gestanden, ein Mitglied des Legislativrats der Organisation. In der Stadt rekrutierte er zwei weitere Hamas-Aktivisten, die sich unter dem Deckmantel von Geschäftsreisen in die Türkei begaben. Dort wurde der Transfer von Terrorgeldern nach Hebron organisiert im Bestreben, die Aktivitäten von Hamasmitgliedern in den Hauptquartieren der Gruppe in der Westbankstadt Hebron auf die Beine zu stellen. Dank den Umtrieben der Aktivisten in der Türkei und Hebron wurden rund 200000 Dollar «gewaschen». Mehr Gelder hätten durch den aufgeflogenen Hamas-Plan für den Bau einer Zementfabrik gewaschen werden sollen. «Die Aufdeckung der Infrastruktur weist auf die konstante Motivation der Hamas-Aktivisten in der Türkei und in Gaza hin», heisst es in der Shabak-Verlautbarung, den Hamas-Terror in der Westbank auszubauen.» Zusammen mit den IDF und der israelischen Polizei werde der Shabak nach eigenen Angaben fortfahren, von Hamas-Elementen im Ausland und im Gazastreifen geleitete Terrortätigkeiten aufzudecken und zu vereiteln. In den kommenden Tagen soll gegen die Verdächtigten Anklage erhoben werden. [TA]