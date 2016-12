Sexvebrecher Katsav auf freiem Fuss

JERUSALEM

22. Dezember 2016

Noch zwei Jahre unterliegt ex-Präsident schweren Einschränkungen.

Nach fünf Jahren und 15 Tagen war es am späten Mittwoch Nachmittag so weit: Nachdem die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet hatte, Berufung gegen den Beschluss der Begnadigungskommission einzulegen, stand einer vorzeitigen Freilassung des ehemaligen Staatspräsidenten und verurteilten Sexverbrechers Moshe Katsav nichts mehr im Wege. Vor seinem Haus in Kiryat Malachi glich der begeisterte Empfang, den Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder, aber auch politishe Aktivisten Katsav bereiteten, eher der Heimkehr eines Medaillengewinners bei Olympischen Spielen als der Rückkehr eines auf Bewährung entlassenenen und verurteilten Straftäters, der zweier Vergewaltigungen und weiterer sexueller Vergehen für schuldig gesprochen worden war, und der es bis zum heutigen Tag nicht fertiggebracht hatte, eindeutige Worte der Entschuldigung an die Adresse der von ihm attackierten Frauen über die Lippen zu bringen. All das hinderten viele der religiösen Gratulanten nicht, Moshe Katsav mit den traditionellen Segenssprüchen mit Handauflegen zu begrüssen. Dass der loyale Likud-Mann nach zwei fehlgeschlagenen Demarchen bei der Begnadigungskommission beim dritten Mal Erfolg hatte, ist ausser dem Verzicht auf Berufung der Staatsanwaltschaft auf die Ansicht der Kommission zurückzuführen, dass Katsav in den Gesprächen hinter Gittern mit Experten sichtliche Fortschritte gemacht hat und auch zumindest teilweise von der Rolle des unschuldig eine Strafe absitzenden Menschen abgewichen sein soll. Moshe Katsav wurden also zwei Jahre seiner siebenjährigen Haftstrafe erlassen, doch für die kommenden 24 Monate unterliegt er schwerwiegenden Einschränkungen in seiner Bewegungsfreiheit: Er muss jeden Abend um spätestens 22 Uhr zu Hause sein und dort bis um 6 Uhr am nächsten Morgen bleiben; er darf in keinen Positionen arbeiten, in denen er eine Vorgesetztenrolle gegenüber Frauen ausüben kann; er darf keine Interviews geben, auch nicht über den Weg von Drittpersonen; er darf bis zum Ablauf der zwei Jahre nicht ins Ausland reisen, und er muss ein Mal pro Monat bei der Polizei vorstellig werden. Zudem wird er ein Mal pro Woche an einer Gruppentherapie teilnehmen und sich ebenfalls ein mal pro Woche einer psychologischen Therapie unterziehen müssen. – Zwei Jahre gehen relativ rasch vorüber, und es wird niemanden wirklich überraschen, sollte Katsav sich in der Abgeschirmtheit seiner Wohnung schon bald mit dem Schreiben seiner Memoiren befassen und damit, dem Volk, das er während Jahren gegenüber aussen als Staatspräsident repräsentierte, darzustellen, wie es «wirklich» gewesen ist, und wie verschiedene Kreise Rufmord an ihm begangen haben sollen. [JU]