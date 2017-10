Sex-And-The-City-Tour

Sarah Jessica Parker lädt ein zum Schuhkauf mit ihr – ein Paar aus Parkers eigener Schuhkollektion, zum Frozen-Yogurt-Essen und einem Abend im New York City Ballet, wenn das nicht nach einem perfekten Tag in New York City klingt. Dies ist die Phantasie von einem kosmopolitisch-duftenden Traum, wie das Leben wäre, wenn man genug Geld und Status hätte, wie eine Episode von «Sex And The City» ohne Carries stundenlanges Beschwerden über Mr. Big. Genau dieses Aktivität bietet Parker, der ehemalige Sex-and-the-City-Star jetzt zusammen mit Airbnb an. Die Tour beginnt bei dem berühmten Bloomingdale-Kaufhaus an der Upper East Side, gefolgt von einer Aufführung des New York City Ballet im Lincoln Center for the Performing Arts, um dort einen unvergesslichen Abend zu verbringen, Überraschung inklusive. Das Ballett ist eines der führenden Ensembles der Welt, mit einem beispiellosen aktiven Repertoire und 90 Tänzern. Die Einnahmen aus der zweistündigen Tour (400 US-Dollar pro Person) kommen alle dem New York City Ballet zugute. Parker und ihre Geschwister wurden im jüdischen Glau-ben erzogen. Obwohl die neunköpfige Familie zeitweilig auf Sozialhilfe angewiesen war, unterstützte ihre Mutter die Kinder darin, Ballett-, Gesangs- und Schauspielunterricht zu nehmen. Parker begann ihre Karriere in jungen Jahren am Broadway. In den 1980er-Jahren drehte sie ihre ersten Kino- und Fernsehfilme. Der Durchbruch gelang ihr mit der Rolle der Sex-Kolumnistin Carrie Bradshaw in der Serie «Sex And The City», für die sie mit dem Emmy, vier Golden Globes und drei Screen Actors Guild Awards ausgezeichnet wurde. Parker erhielt dieselben Gagen wie Angelina Jolie, die die bestbezahlte Schauspielerin Hollywoods war. AR