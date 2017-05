Setzt Netanyahu jetzt auf Apartheid?

ISRAEL

Jacques Ungar, 12. Mai 2017

In Israel wird ein neuer Gesetzesentwurf diskutiert, nach welchem Israel die nationale Heimat des jüdischen Volkes wäre – die Opposition übt Kritik.



Für den israelischen Regierungschef Netan-yahu gibt es «keinen Widerspruch zwischen dem Gesetz und der Gleichberechtigung aller Bürger des Staates Israel». Unter der von der Ministerkommission für Gesetzgebung Anfang Woche einstimmig verabschiedeten Vorlage unter dem Titel «Nationenstaat Israel» ist vor allem die im neuen Gesetzestext enthaltene Definition zu verstehen, Israel sei «die nationale Heimat des jüdischen Volkes». Ferner wird in dem Text hervorgehoben, dass das Recht, die nationale Selbstbestimmung im Staate Israel zu verwirklichen, dem jüdischen Volk vorbehalten sei. Die Opposition verurteilte die Vorlage erwartungsgemäss als «Kriegserklärung gegen die Israel-Araber». Binyamin Netan-yahu und seinen Mitstreitern und -streiterinnen hingegen scheinen die kritischen Reaktionen links von der politischen Mitte wenig anhaben zu können. Jedenfalls rechnet der Premierminister (und das wohl zu recht) fest damit, dass sein Kabinett die Vorlage genehmigen wird, worauf die Regierung den Entwurf noch während der jetzigen Sommersession der Knesset durchpauken wird. Bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen im israelischen Kabinett müsste alles andere als eine machtvolle Genehmigung der Vorlage als eine Überraschung mit Schockwellen bezeichnet werden.

Ewige Hauptstadt Jerusalem

Ausgehend von dieser unbestreitbaren Sachlage kostete es Netanyahu wenig Mühe, die Richtigkeit und Notwendigkeit der Gesetzesvorlage zu begründen: «Sie verankert die Tatsache, dass Israel der Staat des jüdischen Volkes in seiner historischen Heimat ist. Die Vorlage verankert auch im israelischen Gesetz unsere Flagge, unsere Nationalhymne und die Tatsache, dass Jerusalem unsere ewige Hauptstadt ist.»

So weit, so gut, doch die Freude dürfte nur von kurzer Dauer sein. Hält man sich nämlich die Begründungen Netanyahus und seiner Gefolgschaft für den zur Debatte stehenden Gesetzesentwurf etwas genauer vor Augen, wird man das in diesem Falle beunruhigende Gefühl des Déja-vu nicht los. «Hiermit (...) erklären wir die Gründung eines jüdischen Staates im Land Israel, der unter dem Namen Staat Israel bekannt sein wird», heisst es doch. Ja, wo denn? Ganz richtig, in der israelischen Unabhängigkeitserklärung von 1948, also fast 70 Jahre vor der Geburt «mit dem Kopf durch die Wand» des Gesetzes des Staates von 2017. Und damit nicht genug: In den den Teenagerschuhen auch längst schon entwachsenen Grundgesetzen des Staates wird Israel als ein demokratischer und jüdischer Staat definiert. Vergessen wir schliesslich nicht, dass erst vor wenigen Wochen dieser Staat seinen 69. Geburtstag feiern durfte.

Scharfe Kritik am Gesetzentwurf

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse muss die von Premier Netanyahu über den grünen Klee gelobte Gesetzesvorlage im besten Falle als unnötig, im negativsten Falle aber als schlecht definiert werden. Spezielle Fragezeichen kommen auf hinsichtlich der Motivation für die jetzige Vorlage. Vergessen wir nicht, dass das Recht des jüdischen Volkes auf eine nationale Renaissance im Land Israel bereits 1917 in der Balfour-Deklaration enthalten und 1922 vom Völkerbund abgesegnet worden ist. Und bekanntlich wurde dieses Recht am 29. November 1947 von der Uno-Vollversammlung ebenfalls bekräftigt.

Für Medien wie «Haaretz» etwa ist die Lage klar. In einem Editorial hält die Zeitung fest, der einzige legitime Weg zur Sicherung der Jüdischkeit des Staates bestehe einerseits darin, dass Israel als Demokratie all seinen Bürgern die volle Gleichberechtigung einräume. Andererseits müsse der Staat auch eine jüdische Mehrheit haben. Wörtlich liest man: «Jede Situation, in der Juden eine Minderheit in Israel waren und in der die Jüdischkeit des Staates einzig mit Hilfe diskriminierender Gesetze und einem Regime aufrecht erhalten wurden, das gegen den Willen der Mehrheit aufgezwungen wurde, wäre undemokratisch und eine Gesellschaft langfristig nicht lebensfähig.» Aus diesem und anderen Gründen kritisiert «Haaretz» das Gesetz des als den «verfassungsmässigen Grundstein für die Apartheid im ganzen Land Israel». Die Begründung für diesen harschen Vorwurf sieht das Blatt in den Millionen von Palästinensern, die Israel in den Gebieten kontrolliere, von deren Annektierung es fantasiere. Israel wolle die Souveränität über das Land ausüben, sei aber nicht interessiert an den Palästinensern als Gleichberechtigten in einem einzigen Staat. Und wie lässt sich eine solche Situation definieren, wenn nicht als Apartheid? 