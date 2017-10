Sensationeller archäologischer Fund

JERUSALEM

17. Oktober 2017

Fast zufällig wurde das «verlorene Theater» entdeckt.

Während archäologischer Ausgrabungen in den Tunnels der Jerusalemer Westmauer haben die Forscher fast zufällig ein römisches Theater zutage gefördert, das unter eine acht Meter hohen Abfallschickt begraben war. «Das ist eine Forschungs-Sensation, die Entdeckung war eine echte Überraschung», sagten die am Fund der historischen Struktur beteiligten Archäologen. Die Israelische Antiquitätenbehörde (IAA) enthüllte am Montag, dass während der in Jerusalem durchgeführten Ausgrabungen eine über 1700 Jahre alte römische Theaterstruktur freigelegt worden ist. Das Theater verfügt über rund 200 Sitze, doch sind die Fachleute der Meinung, dass der Bau nie benutzt worden ist, möglicherweise wegen bedeutender historischer Ereignisse, die zur gleichen Zeit stattfanden, wie etwa die Bar-Kochba-Revolte, welche der Bautätigkeit ein Ende bereitet haben dürfte. Die historische Entdeckung war gemacht worden, nachdem acht Schichten der Westmauer freigelegt worden waren. Die Steinschichten waren völlig erhalten, und nach der Entfernung von Schutt und Abfall entdeckten die Archäologen zu ihrer eigenen Überraschung das Theater. Das bestärkt die Richtigkeit der historischen Schriften mit Beschreibungen eines Theaters – man nannte es das «verlorene Theater» - hinter der Region des Tempelbergs. Die Schichten der Westmauern wurden, ähnlich der Überreste des römischen Theaters, im Verlauf einer Pressekonferenz unter dem Wilson-Bogen des Westmauer-Tunnels enthüllt. Der Wilson-Bogen ist die einzige übriggebliebene Struktur von der Periode des Zweiten Tempels auf dem Tempelberg-Terrain. [TA]