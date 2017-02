Senatorin Feinstein kritisiert Siedlungsbau als «brutal»

In einer Presseerklärung warnt die Demokratin vor einer «Übernahme der Westbank, welche eine Zweistaaten-Lösung unmöglich machen» werde.

9. Februar 2017

USA-ISRAEL

Mit einer ungewöhnlich scharfen Verurteilung reagierte die kalifornische Senatorin Diane Feinstein auf das neue israelische Gesetz zu einer Legalisierung von Siedlungs-Vorposten in Cisjordanien. Die Knesset hatte die Vorlage am Montag mit 60-52 Stimmen verabschiedet. Am Dienstag erliess die 83-jährige Demokratin jüdischer Herkunft dazu eine Presseerklärung (Link).

Darin heisst es, die Legalisierung von Aussenposten auf privatem, palästinensischem Land sei ein «dramatischer Schritt weg von einem Frieden». Das Gesetz ermutige die weitere Ausdehnung von Siedlungen auf Land, welches in dem Osloer Abkommen für einen zukünftigen Palästinenserstaat vorgesehen sei. Damit werde «jede Hoffnung auf Frieden getötet». Das Gesetz stehe zudem in Opposition zu internationalem Recht. Feinstein setzt daher auf eine rasche Intervention israelischer Gerichte gegen das Gesetz.

Gestern Mittwoch legte die Senatorin in drei Tweets nach (Link) und bezeichnete das Gesetz als «brutal». Dieses werde den Palästinensern das Land für einen eigenen Staat nehmen. Feinstein erklärte zudem, sie habe den Siedlungsbau intensiv studiert.

Die harten Verlautbarungen Feinsteins sind ein Signal für die wachsende Unzufriedenheit liberaler Juden mit der israelischen Politik. Feinstein gilt als feste Unterstützerin Israels und hatte zuletzt die Drohungen der Trump-Regierung in Richtung Iran nach dem jüngsten Raketentest Teherans begrüsst.

Sie tritt jedoch seit Jahren für eine Zweistaaten-Lösung ein und hält deswegen nicht an Kritik gegenüber Binyamin Netanyahu zurück. Als dieser 2015 auf Einladung der Republikaner im Kongress sprach, hatte Feinstein dem israelischen Premier «Arroganz» vorgeworfen und erklärt, Netanyahu spreche keineswegs «für alle Juden» (Link).

Im Dezember hat Feinstein die von Präsident Barack Obama angeordnete Enthaltung der USA bei einer Abstimmung über eine Resolution des UN-Sicherheitsrates unterstützt, welche den Siedlungsbau verurteilt (Link). [AM]