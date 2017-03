Senator Schumer: Trump gerät in Nöte

USA

6. März 2017

Am Wochenende hat Donald Trump durch unbelegte Anschuldigungen gegen seinen Vorgänger die Debatte um die Rolle Russlands bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen ausgeweitet.

Donald Trump hat vor acht Tagen selbst eingestanden, dass er in seinen ersten fünf Wochen als US-Präsident zumindest als «Kommunikator» nur mässig erfolgreich war. Er hielt sich deshalb auf Twitter zurück und gab am Dienstag bei seinem ersten Auftritt vor dem US-Kongress eine zumindest vom Ton her traditionelle, konservative Ansprache. Doch schon am Tag darauf brachten neue Enthüllungen über Kontakte seines Wahl-Teams zu dem russischen Botschafter Sergey Kislyak den Präsidenten von seinen politisch klugen Vorsätzen ab.

So hatte Justizminister Jeff Sessions bei der Senats-Anhörung zu seiner Nominierung über zwei Treffen mit Kislyak gelogen. Anschliessend kamen bislang geheime Meetings des russischen Diplomaten mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und zwei weiteren Trump-Beratern ans Licht.

Sessions sah sich dadurch zum Verdruss des Präsidenten zu dem Rückzug von bereits laufenden oder zukünftigen Untersuchungen des Justizministeriums (dem auch das FBI untersteht) über russische Interventionen bei den Präsidentschaftswahlen und Beziehungen zwischen Moskau und der Trump-Team genötigt. Samstag früh machte Trump seiner Frustration in einer Reihe von Tweets Luft, in denen er Barack Obama die Aushorchung des Trump-Tower im vergangenen Oktober vorwarf (Link).

Belege für die steile und anscheinend von einem für Verschwörungstheorien bekannten, rechten Radio-Moderator erfundenen Behauptung lieferte Trump bis Redaktionsschluss nicht. Dabei verfügt er als Präsident über die Möglichkeit, allfällige Informationen dieser Art von Behörden zu verlangen. Nachdem ein Sprecher Obamas und der ex-Direktor der US-Geheimdienste die Vorwürfe zurückwiesen, legte Trump am Sonntag nach und forderte eine offizielle Untersuchung der angeblichen Lauschattacken Obamas.

In Washington reagierten konservative Politiker skeptisch oder mit Schweigen auf die wilden Vorwürfe. Der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, erklärte derweil, Trump stecke nun in echten Problemen (Link): Stellten sich die Vorwürfe als falsch heraus, sei er in beschämender Weise als Lügner entlarvt worden. Hätte das FBI oder eine andere Behörde aber tatsächlich abgehört, könne dies nur ohne Wissen Obamas, aber mit Zustimmung eines Bundesrichters geschehen sein. Ein solcher muss Abhör-Aktionen genehmigen, fordert dafür aber stichhaltige Begründungen. Im Falle Trumps müssten daher starke Anzeichen für eine Kooperation mit den Russen bei dem Hacking der Demokraten und der Beeinflussung der Wahlen existiert haben, so Schumer.

Obwohl die neuen Tweets für erheblich Aufregung sorgten, bleibt das Thema Moskau-Connection ebenso in den Schlagzeilen, wie die von Trump ohne Rummel unternommenen Schritte als Präsident. Die New York Times hat am Sonntag über 90 exekutive Anordnungen Trumps vermeldet, die drastische Rückschritte bei Waffenkontrollen, Umwelt- und Verbraucherschutz bringen (Link).

So können nun geistig Minderbemittelte Schusswaffen erwerben; Telekommunikations-Konzerne dürfen den Schutz von Kundendaten vernachlässigen und in Naturparks ist wieder die Verwendung von umweltschädlicher Blei-Munition möglich. Dazu kommen weitere Massnahmen, welche die Förderung und den Verbrauch fossiler Brennstoffe von Auflagen befreien.

Kritiker und Umweltschützern laufen bereits Sturm über eine auf den ersten Blick obskure Massnahme, die Golfplätze von Auflagen für den kostspieligen Schutz von Gewässern auf ihren Anlagen befreit. Dies hatten Betreiber seit einiger Zeit gefordert. Aber Trump selbst ist als Besitzer von über einem Dutzend Golfplätzen in den USA auch Nutzniesser seines Erlasses. Dieser offenkundige Interessenkonflikt löst nun Alarm aus (Link).

Laut der Times schicken Unternehmens-Lobbys täglich neue, gezielte Verlangen nach der Aufhebung weiterer Regulationen an das Weisse Haus und die Republikaner im Kongress. [AM]