Senat will Kushner zu Russland befragen

USA

28. März 2017

Bei der Untersuchung der Beziehungen zwischen der Präsidentschafts-Kampagne von Donald Trump und der russischen Regierung will der US-Senat auch Jared Kushner befragen, den Schwiegersohn und engen Berater von Trump.

Aus dem Debakel seines Schwiegervaters um die Neuordnung des amerikanischen Gesundheitswesens hat sich Jared Kushner letzte Woche herausgehalten. Die Belohnung kam am gestrigen Montag. Da hat Präsident Donald Trump den 36-Jährigen zu dem Vorsitzenden eines neuen Amtes ernannt, das den Staatsapparat modernisieren und verschlanken soll (tachles berichtete).

Doch die Präsenz von Kushner ist auch im Senat erwünscht. Gestern Montag wurde bekannt, dass die obere Kongress-Kammer den Spross einer Immobilien-Dynastie mit osteuropäisch-jüdischen Wurzeln zu seinen Beziehungen mit russischen Offiziellen und Geschäftsleuten befragen will. Kushner ist anscheinend zu einer Aussage bereit. Ein Termin dazu steht noch nicht fest.

Der Geheimdienst-Ausschuss des Senats will die Verbindungen zwischen Moskau und dem Trump-Team ergründen. Angefangen bei der Entlassung des Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn haben diese bereits erhebliche Probleme für den neuen Präsidenten produziert.

Dabei steht bereits fest, dass Kushner nach Trumps Wahlsieg Ende letzten Jahres Treffen zwischen Trump-Beratern und dem russischen Botschafter Sergey Kislyak arrangiert und an solchen auch persönlich teilgenommen hat. Brisant dabei ist, dass Kushner damals auch noch offiziell in dem Immobilienkonzern seiner Familie engagiert war und nach ausländischen Investoren für das angeschlagene Kushner-Projekt 666 Fifth Avenue gesucht hat.

Kislyak stellte für Kushner den Kontakt zu Sergey N. Gorkov her, den Chef der russischen «Vnesheconombank». Dieser ist als Putin-Vertrauter von amerikanischen Sanktionen aufgrund der russischen Annektion der Halbinsel Krim betroffen. Kushner und Gorkov trafen sich Ende vergangenen Jahres in New York. Einer Trump-Sprecherin zufolge ging es dabei weder um die Sanktionen, noch Geschäfte. [AM]