Seltenes israelisch-palästinensisches Ministertreffen

RAMALLAH

2. Juni 2017

Finanzminister Moshe Kahlon konferiert mit PA-Premierminister Rami Hamdallah.



In Ramallah sind am Mittwochabend der israelische Finanzminister Moshe Kahlon und Rami Hamdallah, Premierminister der Palästinensischen Behörde zusammengekommen. Bei diesem seltenen Rendez-vous auf Ministerebene, das mit Wissen von Regierungschef Binyamin Netanyahu und von Verteidigungsminister Avigdor Lieberman stattfand, informierte der Finanzminister seinen palästinensischen Gastgeber über die Schritte, welche das israelische Sicherheitskabinett im vergangenen Monat beschlossen hat im Bestreben, die Wirtschaftslage in der PA zu verbessern. Das Treffen der beiden Politiker spielte sich vor dem Hintergrund der amerikanischen Bemühungen ab, den diplomatischen Prozess durch eine Reihe von Massnahmen anzukurbeln, welche Washington von den Israeli, Palästinensern und der arabischen Welt in der Hoffnung erwartet, sie würden die Atmosphäre im Felde verbessern. Das letzte substantielle Treffen zwischen Premierminister Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas fand 2010 statt. 2015, an der Klimakonferenz in Paris, gaben die Beiden sich die Hand und sprachen kurz miteinander, ebenso wie an der Beerdigung von Shimon Peres 2016. Damit hatte es sich aber schon. Seitdem er vor zwei Jahren das israelische Finanzministerium übernommen hat, hat Moshe Kahlon schon zahlreiche Treffen mit Palästinensern gehabt. [TA]