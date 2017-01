Pro-BDS-Resolution auf den Kopf gestellt

SANTA EULALIA

3. Januar 2017

Hinweis von ACOM, der pro-israelischen Organisation in Spanien.

Santa Eulalia, eine Stadt auf der Insel Ibiza, knapp 500 Kilometer südöstlich von Madrid, hat eine im letzten Sommer verabschiedete Resolution zu Gunsten der anti-israelischen Boykottbewegung BDS für null und nichtig erklärt. Dieses seltene Ereignis ist zurückzuführen auf die juristischen Schritte, die gegen die Stadtverwaltung wegen der ursprünglichen Abstimmung ergriffen worden sind. Das erklärte ACOM, die pro-israelische Organisation in Spanien. Über ein dutzend solcher BDS-Resolutionen sind in den letzten zwei Jahren in Spanien annulliert worden, wo über 50 Stadtverwaltungen die BDS unterstützt haben, was die höchste Zahl von allen europäischen Staaten ist. In den meisten Fällen war die Trendumkehr die Folge eines Gerichtsbeschlusses, dem zufolge die BDS diskriminierend sei. Laut ACOM-Präsident Angel Mas sei es selten für einen Stadtrat, in eine Abstimmung eine Resolution zu annullieren, die erst wenige Monate zuvor angenommen hat. [TA]