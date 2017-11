Seltenes Ereignis: Assad besucht Putin

SYRIEN

22. November 2017

Zur Diskussion standen politische Regelungen des Bürgerkriegs.

Für den syrischen Präsidenten Bashar Assad sind Auslandsreisen seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor sechs Jahren eher selten geworden. Umso wichtiger dürfte das Treffen vom Montag mit dem russischen Präsidenten Putin in Sochi am Schwarzen Meer gewesen sein. Gemäss einer Verlautbarung des Kremls vom Dienstag standen neben dem Kampf gegen den Terrorismus die Möglichkeiten für eine politische Regelungen in Syrien im Zentrum der Gespräche. Der Gastgeber erklärte Assad ferner, er wollte ihn im Vorfeld einer für diese Woche in Russland geplante Zusammenkunft mit den Führern der Türkei und Irans sprechen, deren Staaten ebenfalls in den Konflikt in Syrien verwickelt sind. Nach seinem Treffen mit Assad wollte Putin nach eigenen Angaben mit dem Emir von Qatar, US-Präsident Trump und anderen Persönlichkeiten des Nahen Ostens Gespräche führen. – Zum letzten Mal hatten Putin und Assad am 20. Oktober 2015 in Moskau miteinander konferiert. [TA]