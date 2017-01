YOLOCAUST

Leoni Vögelin, 27. Januar 2017

Der jüdische Satiriker Shahak Shapira hat ein Projekt gestartet, das für Aufmerksamkeit sorgt: Auf seiner Website publiziert er Bilder von Touristen, die ihre Selfies am Holocaust-Mahnmal in Berlin im Internet veröffentlicht haben. Zu Tausenden machen Menschen Fotos von sich vor, auf oder zwischen den monumentalen schwarzen Steinblöcken, meist lachend oder in lustiger Pose. Ergriffenheit vom Schicksal der ermordeten Juden sieht für Shapira anders aus. Er hat daher die Selfies genommen, sie mit Bildmaterial aus Vernichtungslagern kombiniert und auf die Website www.yolocaust.de gestellt. Die Bilder verstören und provozieren, und das sollen sie auch. Shapira sieht sein Projekt als Denkanstoss, wie er zur «Frankfurter Allgemeinen am Sonntag» sagte: «Es muss ja nicht so sein, dass da alle super traurig durch die Gegend laufen. Es ist nicht unbedingt eine Kritik, vielmehr eine Auseinandersetzung.» Vor allem möchte er darauf aufmerksam machen, was die Leute da eigentlich tun. Wie aus einem Interview mit «Der Spiegel» von 2005 hervorgeht, versteht auch der Architekt des Mahnmals, Peter Eisenman, Erinnerungskultur als eine lebendige Kultur. Es geht ihm darum, das Gefühl in den Menschen zu erzeugen, in der heutigen Zeit zu sein. Er hält nicht viel von dem Graffiti-Schutz des Mahnmals. Es geht ihm um ein Abbild dessen, was die Menschen fühlen – ob sie lächelnd davor posieren oder zwischen den Steinen Fangen spielen, bleibt ihnen überlassen. So geht es auch Shapira nicht darum, ein Selfie-Verbot zu erlassen. Wenn Menschen ihre Bilder auf öffentlichen Plattformen präsentierten, dann sei das ihre eigene Sache. Inwieweit sie dabei aber der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken, bleibt in Frage gestellt. Shapira bemerkt dazu, dass die Besucher und Besucherinnen des Denkmals sich oft gar nicht bewusst seien, was sie da überhaupt machen. «Dieses Verhalten hat sich so eingespielt, dass ich unbedingt darauf aufmerksam machen wollte.» Das Projekt von Shahak Shapira ist neu – ob es sich vor allem Selbstdarsteller zunutze machen, oder ob es tatsächlich aufrüttelt und der Gesellschaft einen Spiegel vor Augen hält, bleibt abzuwarten.



