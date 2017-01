Selbstbestimmte junge Muslime

LUZERN

20. Januar 2017

Junge Musliminnen und Muslime in der Schweiz gehen mit den Aussagen religiöser Autoritäten deutlich kritischer und selbstbestimmter um als bisher angenommen. Dies ergab die zweijährige Untersuchung eines Forschungsteams der Universität Luzern. Ausgangspunkt des Forschungsprojekts «Imame, Rapper, Cybermuftis» war die Frage, an welchen Autoritäten und Angeboten sich muslimische Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren in religiösen Dingen orientieren und wie sie damit umgehen. Dazu führte das Forschungsteam unter der Leitung von Martin Baumann ausführliche Interviews mit 61 jungen Frauen und Männern durch, deren religiöses Profil von nicht praktizierend bis hin zu umfassend praktizierend reicht. Deutlich wurde, dass Erklärungen und Meinungen von Eltern, Freunden und Vertrauenspersonen in Moscheegemeinden eine bisher unbeachtete wichtige Rolle spielen. Entsprechend geringer als oft angenommen ist der Einfluss der Imame in den Moscheen oder von teils umstrittenen Internet-Predigern. Der persönliche Kontakt ist den jungen Muslimen wichtig, gegenüber Angeboten im Internet hegen viele eine gehörige Skepsis.

Bei ihren Entscheidungen ziehen die Jugendlichen ihre Lebensumstände in der Schweiz stets in Betracht, ihre Zukunft sehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen fast ausnahmslos in der Schweiz, auch wenn sie ihr persönliches Verhältnis zur Schweiz wie zum Herkunftsland ihrer Eltern und Gross-eltern durchaus verschieden empfinden und auch unterschiedliche Vorstellungen vom Schweizer Islam der Zukunft haben. Organisationen, die öffentlich immer wieder kontrovers diskutiert werden, wie der Islamische Zentralrat Schweiz oder das Forum für einen Fortschrittlichen Islam, spielen für die allermeisten jungen Musliminnen und Muslime in der Schweiz keine oder eine kleine Rolle – so die Ergebnisse der in dieser Woche publizierten Studie.