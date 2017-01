Seit Beginn der von den USA angeführten Anti-IS-Operationen wurden bisher mindestens 188 Zivilisten getötet

SYRIEN-IRAK

4. Januar 2017

Total bis jetzt über 17000 Angriffe gegen den IS in Syrien und Irak.

In der von den USA angeführten Operation gegen Ziele des «Islamischen Staats» (IS) sind nach Angaben des amerikanischen Militärs seit dem 30.12. 2014 mindestens 188 Zivilisten in Syrien und Irak ums Leben gekommen. Diese Zahlen liegen bedeutend unter den von Gruppen wie «Air Wars» veröffentlichten Statistiken über zivile Tote durch internationale Luftangriffe in der Region, die von rund 2100 toten Zivilisten seit Beginn der Kampagne der Koalition in Syrien und Irak sprechen. Seit Beginn der Operationen haben die USA und ihre Koalitionspartner total 17005 Angriffe gegen den IS durchgeführt – 10738 von ihnen in Irak und 6267 in Syrien. Die verfügbaren Daten weisen zudem darauf hin, dass die Operationen gegen den IS in den beiden Staaten seit 2014 rund 10 Milliarden Dollar gekostet haben. [TA]