53 Moscheen und Kirchen seit 2009 vandalisiert

VANDALISMUS IN ISRAEL

25. September 2017

Anklage wurde nur in neun Fällen erhoben.

Auf den ersten Blick Unglaubliches enthüllen Daten des israelischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit. Wie die Zeitung «Haaretz» am Sonntag berichtete, sind im Jüdischen Staat seit 2009 total 53 Moscheen und Kirchen vandalisiert worden. Nur in neun der Fälle wurde aber Anklage erhoben, und nur in sieben Fällen gab es laut dem Bericht eine Verurteilung. Von den 53 genannten Fällen sind nur noch deren acht Gegenstand von Untersuchungen, während alle anderen 45 geschlossen worden sind. Die Daten des Ministeriums reichen nur bis Juli 2017, doch der Vandalismus dauert an, wie «Haaretz» schreibt. Der bisher letzte Fall trug sich am Mittwoch vergangener Woche in der St. Stephen‘s Kirche im Kloster Bet Jamal bei Beit Shemesh zu. Viele Gegenstände wurden zerbrochen, unter ihnen bemalte Glasfenster und eine Statue der Jungfrau Maria. Die Polizei untersucht, doch bis jetzt wurden noch keine Verdächtigten festgenommen, und über die Motive der Täter ist offiziell noch nichts bekannt. Dies war das dritte Mal in den letzten fünf Jahren, dass das Kloster von einem Vandalenakt betroffen worden ist. Die Welle dieser Art von Vandalismus erreichte laut den Daten 2013 ihren Höhepunkt. In jenem Jahr wurden elf Untersuchungen eröffnet, und fünf Menschen wurden verurteilt. Ebenfalls in jenem Jahr errichtete die Polizei eine Sondereinheit für Hssverbrechen in ihrem Distrikt für Judäa und Samaria (Westbank). Gemessen an den Daten aber, so schreibt «Haaretz», ist der abschreckende Effekt der Sondereinheit bis jetzt minimal gewesen. [JU]