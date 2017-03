Sedergedeck unterm Hammer

JOAN RIVERS

Andreas Mink , 10. März 2017

In einer langen Karriere als Schauspielerin und Komikerin hat Joan Rivers (1933–2014) viel Porzellan zerschlagen. Die als Joan Alexandra Molinsky in Brooklyn geborene Tochter russisch-jüdischer Immigranten war bekannt für ihre anzüglichen und aggressiven Scherze. Aber privat war Rivers nicht nur ein Mitglied der elitären Reformgemeinde Emanu-El an der Upper East Side Manhattans. Sie beging auch ganz regulär die Feiertage. Davon zeugt eine Sammlung von Seder-Tellern aus ihrem Nachlass, der im April versteigert wird. Den Hammer wird dabei Jonathan Greenstein schwingen, der zumindest nach eigenen Angaben das einzige Auktionshaus der USA für Judaica betreibt. Der «New York Times» sagte Greenstein, die einzelnen Teller aus dem Rivers-Nachlass seien für sich gesehen rund 100 Dollar wert. Aber dank dem Bezug auf die beliebte Komödiantin rechnet er mit einem Preis von 5000 Dollar. Greenstein ist ein Experte für Stücke aus Prominenten-Haushalten und hat die Menora von Sammy Davis jr., das Piano von Rabbiner Shlomo Carlebach und die Judaica-Sammlung des (noch sehr aktiven) Juristen Alan Dershowitz versteigert.