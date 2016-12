Schwerwiegender antisemitischer Zwischenfall

UMAN

22. Dezember 2016

Grabstätte von Rabbi Nachman von Breslov mit Schweinekopf vandalisiert.

Der Kopf eines Schweines mit einem auf seiner Stirne eingravierten Hakenkreuz ist am frühen Mittwochmorgen an der Grabstätte des berühmten Rabbi Nachman von Breslov im ukrainischen Uman gefunden worden. Im Inneren des Grabraums ist zudem rote, blutähnliche Farbe auf dem Boden und an den Wänden, sowie auf heiligen Büchern vergossen worden. Die Betenden warfen den Schweinekopf aus dem Gebäude hinaus, bevor sie die Polizei alarmierten. Bis am Mittwochabend wurden keine Verhaftungen vorgenommen. Augenzeugen sahen, wie zwei Männer sind in einem schwarzen Jeep entfernten. Eine Anzahl israelische Politiker, unter ihnen Yair Lapid von der Zukunftspartei, haben die ukrainischen Behörden aufgefordert, die Entheiligung der Grabstätte zu untersuchen. Innenminister Arieh Deri erklärte, sich persönlich an den ukrainischen Präsidenten wenden zu wollen, um eine rasche Reaktion gegen die Verbrecher zu erreichen und die Sicherherheitsvorkehrungen an der Stätte zu erhöhen. Vize-Minister Meir Porush ersuchte den israelischen Botschafter in der Ukraine, den «Schock des ganzen Volkes in Israel» nach diesme antisemitischen Akt zu vermitteln. In Uman, wo sich zur Zeit der jüdischen Feiertage oft zehntausende jüdische Gläubige aus aller Welt zum Gebet versammeln, haben sich in letzter Zeit die Spannungen zwischen den jüdishen Besuchern und der nichtjüdischen Ortsbevölkerung merklich erhöht, wobei immer öfter antisemitische Gefühle durchdringen. – Reb Nachman von Breslov kam 1772 zur Welt und starb 1810. Er war der Urenkel des Baal Schem Tov, des Begründers der chassidischen Bewegung und Förderer des Grundsatzes der «Hitbodedut», der Schaffung einer persönlichen Beziehung und des Gesprächs mit Gott. [TA]