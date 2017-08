TEL AVIV

Valerie Wendenburg, 11. August 2017

Am Schweizerischen Nationalfeiertag fand in Tel Aviv in diesem Jahr eine Alphorn-Parade statt. Die Schweizer Botschaft in Israel publizierte auf Facebook Bilder des offensichtlich erfolgreichen Anlasses und schrieb «Wir sind glücklich, so ein positives Echo erhalten zu haben!» und dankte allen Besuchern für ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 1. August in Israel.