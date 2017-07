Schweizer Team räumt ab

An der Maccabia in Israel jagt für das Schweizer Team eine gute Nachricht die nächste: Nun hat die Reiterin Jacqueline Felber das erste Gold der Spiele 2017 geholt. Sie war die Einzige, die über fünf Runden die Nerven behielt und fünf Mal ohne Fehler blieb. Auch der Läufer Colin Braginsky (Foto) war zusammen mit zwei Franzosen und einem Argentinier erfolgreich und gewann Bronze über 4x100 Meter! Gold geht an Israel, Silber an die USA. Damit hatte Machabi Schweiz am Donnerstag bereits fünf Medaillen sicher. Tamas Terner, Schwimmer aus dem Tessin, hat Bronze im Rennen über 4x200 Meter Freistil gewonnen. Ein Deutscher, ein Brite und ein Ungar waren mit Terner im Team. Bereits am Montag gewann das Springreit-Trio die Bronze-Medaille im Team-Wettkampf. Bereits am Sonntag hat der Judoka Nero Mirzai nach einem beeindruckenden Kampf die Bronze-Medaille in der Kategorie 66-73 Kilogramm und damit die erste Medaille für die Schweiz gewonnen. Die Maccabia dauert noch bis zum 18. Juli, aktuelle Ergebnisse gibt es auf www.tachles.ch und in den topnews.