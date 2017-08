Schweiz und Israel vorn

«GLOBAL INNOVATION INDEX»

Valerie Wendenburg, 11. August 2017

Während die Schweiz auf dem ersten Platz des diesjährigen Global Innovation Index liegt, ist Israel zum ersten Mal unter die Top 20 vorgerückt und belegt Platz 17 des Rankings der Uno, das die Innovationen von 127 Ländern untersucht. «Innovation ernährt die Welt», so ist der diesjährige Report des «Global Innovation Index» betitelt. Im Fokus stehen vor allem neue Patente und Bildungsausgaben. In der Region «Nordafrika und Westasien» gilt Israel bereits als das führende Land, im globalen Ranking hingegen liegt es immerhin vor Kanada (Rang 18), Österreich (20), China (22), Australien (23) Belgien (27) und Italien (29). Stark sei Israel insbesondere in der Kommunikations- und Informationstechnologie und bei der Gründung von Unternehmen. Die Schweiz scheint sich auf sicherem Posten zu befinden: Das Land liegt bereits zum siebten Mal in Folge an der Spitze des Rankings. Auf Rang zwei folgt Schweden, den dritten Platz nehmen die Niederlande ein. Die USA folgen auf Rang vier, Deutschland liegt auf Position neun, Japan auf Rang 14 und die Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz 35.