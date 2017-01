Schweiz übernimmt Vorsitz von IHRA

GEDENKTAG

27. Januar 2017

2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar anlässlich des 60. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee zum internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Ziel des Gedenktages ist es, in den Schulen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und speziell den Holocaust zu thematisieren. In der Schweiz wird der Gedenktag nach Beschluss der Erziehungsdirektorenkonferenz bereits seit 2004 begangen. Dieses Jahr übernimmt die Schweiz ausserdem den Vorsitz der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Der Bundesrat hatte diese Kandidatur auf Vorschlag des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) unterstützt. Ziel der IHRA ist es, die Forschung und Bildung in Bezug auf den Holocaust zu fördern sowie die Erinnerung an die Opfer durch Gedenkfeiern und -stätten wachzuhalten. Zu den institutionellen Partnern dieser zwischenstaatlichen Organisation gehören die Uno, der Europarat, das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE und die UNESCO. Auf Vorschlag des EDA finden 2017 in der Schweiz zwei Plenarsitzungen der IHRA statt, die erste in Genf, die zweite in Bern. Das EDA hat zudem aktiv die Veröffentlichung von noch nicht herausgegebenen Zeitzeugnissen von Holocaust-Überlebenden unterstützt.