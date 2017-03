Schweinefleisch an Reality-TV

MEXIKO

22. März 2017

Die Nöte eines jüdischen Mädchen an einem nicht-koscheren Kochwettbewerb.

«Mein Grossvater wird mich umbringen», sagte die 13jährige Batia Bresca, die während einer Reality-Show am mexikanischen Fernsehen Schweinefleisch gekocht hat. Es war dem Mädchen sichtlich unangenehm, an der Première der mexikanischen Version von «MasterChef Junior 2017» nicht koscheres Essen zubereiten zu müssen. Als ein Schiedsrichter sie fragte, warum sie kein Schweinefleisch essen würde, verwies sie auf das jüdische Gesetz (Halacha) hin. Das berichtete die Nachrichten-Website «Diario Judio». Das von dem Mädchen gekochte Gericht erhielt aber gute Noten, und sie schaffte es in die nächste Runde des Wettbewerbs. «Mein Grossvater wird mich töten, das ist mein Ende», klagte Batia während der Show. Der Teenager ist eine der Teilnehmerinnen an der sich über 13 Wochen erstreckenden Reality-Show. Batia hat bei ihrer Grossmutter seit ihrem vierten Altersjahr kochen gelernt. Orientalische Gerichte sind ihre Favoriten. Im weiteren Verlauf der Show dürfte das Mädchen mit weiteren Problemen konfrontiert sein, erwartet man von ihr doch auch das Kochen von Seefrüchten und anderen Gerichten, die laut jüdischen Vorschriften verboten sind. – Mit einer jüdischen Bevölkerung von rund 50000 Menschen ist Mexikos Gemeinde nach Argentinien und Brasilien die drittgrösste in Lateinamerika. [TA]