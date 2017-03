Schutz der Minderheiten

BERN

Gisela Blau, 3. März 2017

Es klingt wie ein Witz, ist aber Realität: Der Bundesrat ringt sich erst seit diesem Monat langsam zur Einsicht durch, dass er die Sicherheitsvorkehrungen der jüdischen Gemeinden des Landes unterstützen sollte. Und gleichzeitig verabschiedete er am 15. Februar den vierten Bericht der Schweiz über die Umsetzung des Rahmenabkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten, das die Schweiz 1988 ratifizierte und das 1995 vom Ministerkomitee des Europarates verabschiedet wurde. Bereits 1988 wurden die Angehörigen der Sprachminderheiten, die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft und die Fahrenden als nationale Minderheiten anerkannt. Im vierten Bericht, der die «Empfehlungen» des Europarates von 2014 beantwortet, werden auch «die Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Antisemitismus sowie die Entwicklungen in der laufenden Debatte in Bezug auf den Schutz jüdischer Personen und Institutionen dargelegt», wie der Bundesrat mitteilt. «Die Förderung der Rechte von Minderheiten muss ein ständiges Engagement bleiben» verspricht der Bundesrat dem Europarat. Nationale Resultate in der Schweiz stehen noch aus. Der Grosse Rat von Basel-Stadt hat den Bundesrat jedenfalls am gleichen 15. Februar überholt, als er sich für die Beteiligung an den Sicherheitskosten der jüdischen Gemeinschaft von Basel aussprach.