Schumer übernimmt das Ruder im Senat

USA

4. Januar 2017

Zu Beginn der neuen Legislatur-Periode gibt es in Washington auch bei den Demokraten einen Machtwechsel. Im US-Senat tritt Chuck Schumer als Fraktionsführer an die Stelle von Harry Reid.

In Washington beginnt eine neue Ära konservativer Dominanz nicht erst mit der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident am 20. Januar. Der Kongress hat bereits am gestrigen Dienstag die neue Legislaturperiode eingeläutet. Auf demokratischer Seite ist das bedeutsamste Ereignis dabei der Abtritt von Harry Reid als Fraktionsführer im Senat. Sein Nachfolger wird der New Yorker Chuck (Charles) Schumer.

Als Sohn einer jüdischen Familie mit galizischen Wurzeln in Brooklyn geboren, trat Schumer bereits als Schüler durch Intelligenz und Ehrgeiz hervor. In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, fand er Zutritt an der elitären Harvard University, wo er 1974 einen Doktortitel als Jurist erwarb. Damals hatte er sich jedoch bereits zu einer politischen Karriere entschlossen und trat erfolgreich für einen Sitz im Abgeordnetenhaus des Staates New York an. Schumer hat seither in seiner gesamten Karriere keine Wahl verloren und gewann bereits 1980 ein Mandat in dem US-Kongress für einen Bezirk in Queens und Brooklyn. 1998 konnte er sich in einer harten Schlacht um einen Sitz im Senat gegen den republikanischen Amtsinhaber Al D´Amato durchsetzen.

Schumer gilt als taktisch brillanter «Deal Maker», steht aber politisch eher im Zentrum seiner Partei. Da die in New York ansässige Finanz-Industrie zu seiner Basis zählt, betrachten Linke Schumer skeptisch als «Mann der Wall Street». Demokraten wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren befürchten nun, dass Schumer gegenüber der konservativen Mehrheit und Präsident Donald Trump zu wenig Rückgrat aufbringt.

Der 66-Jährige will dem mit einem Umbau der Fraktionsleitung gegensteuern. Pflegte der Vorgänger Harry Reid einen autokratischen Führungsstil, will Schumer ein Team aus zehn Senatoren als erweiterten Vorstand bilden. Dazu sollen Sanders und Warren gehören, aber auch moderat-konservative Kollegen wie Joe Manchin aus West Virginia. Bereits 2018 stehen Manchin und neun weitere Demokraten aus Gliedstaaten zur Wiederwahl an, die Trump gewonnen hat. Diese Senatoren dürften daher eher geneigt sein, Kompromisse mit Trump und den Republikanern zu suchen.

Schumer wird schon von daher nicht einen absoluten Blockade-Kurs einschlagen, wie ihn die Republikaner nach dem Sieg von Barack Obama 2008 letztlich mit grossem Erfolg durchgehalten haben. Andererseits erwartet die Mehrheit seiner Partei, dass er die nun zu erwartende, frontale Attacke der Konservativen auf die Errungenschaften der Demokraten von Franklin D. Roosevelt über John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson bis Obama nicht passiv hin nimmt oder mit marginalen Kompromisse sogar unterstützt.

Die Republikaner dürften nun versuchen, den «New Deal» und damit die enorme Ausweitung staatlicher Macht in der Gesellschaft zu schleifen. Dies würde nicht zuletzt der Wall Street als Nutzniesser einer «Privatisierung» von Renten und Krankenversicherungen nützen. [AM]