Schulterschluss mit Sunniten?

ISRAEL KATZ

Jacques Ungar, 3. März 2017

Die Administration des neuen US-Präsidenten Donald Trump arbeite an der Stärkung der Beziehungen zwischen Israel und gemässigten sunnitischen Staaten in der Region im Bestreben, die Aussichten auf einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu fördern, sagte Israels Geheimdienstminister Israel Katz (Likud) in einem in der «Washington Post» erschienenen Interview. Der Minister enthüllte bei dieser Gelegenheit, dass Israel Beziehungen mit einigen aus begreiflichen Gründen nicht näher genannten sunnitischen arabischen Staaten unterhält, die weder einen offiziellen Friedensvertrag noch diplomatische Kontakte mit Israel haben. Wegen der relativen Schwäche von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und den jüngsten, für Israel nachteiligen Veränderungen in der Hamas-Führung im Gazastreifen sei ein direkter Kontakt zwischen Jerusalem und den betreffenden Staaten zusehends schwieriger geworden. Ein Aspekt der Stärkung der israelisch-sunnitischen Allianz bestehe laut Katz in einer Vereinigung des Kampfes gegen extremistische Gruppen, die Unheil in der Region anrichten würden, wie der Islamische Staat, al-Qaida, parallel zur schiitischen Achse zwischen Iran und der Hizbollah. Die Verschiebung der neuen US-Administration in Bezug auf den Nahen Osten habe, wie Minister Katz betonte, Israel mit den Mechanismen und Unterstützungen ausgerüstet, um die Sicherheitskooperation mit sunnitischen Staaten zu stärken.