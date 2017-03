Schuldzuweisungen nach Gesundheits-Pleite

USA-POLITIK

27. März 2017

Die Umgebung von Donald Trump stürzt in Konflikte über das Scheitern der republikanischen Novelle von «Obamacare» am Freitag. Dabei kommen auch Jared Kushner und Gary Cohn ins Fadenkreuz.

Der Schock muss tief sitzen. Über das Wochenende hielt Donald Trump merkwürdig still auf seinem Twitter. Vor dem Scheitern der republikanischen Novelle von «Obamacare» am Freitagnachmittag hatte der Präsident Abweichlern in der eigenen Partei Racheaktionen angedroht. Doch statt dessen stürzen Trumps Berater und die Republikaner im Kongress in Schuldzuweisungen. Peinliche Details finden dabei einmal mehr umgehend in die Medien.

Demnach war Trump bereits vor acht Tagen auf seinen Finanzminister Gary Cohn sauer, da der ex-Banker bei Goldman Sachs die Novelle der demokratischen Gesundheits-Ordnung in den Medien nur lau verteidigt hatte. Cohn ist registrierter Demokrat und wird einer Fraktion von pragmatischen und zumindest wirtschaftlich erfahrenen, «Wirtschafts-Konservativen» im Weissen Haus zugerechnet. Er zog sich aus den Verhandlungen Trumps mit den Republikanern im Kongress über den von ihrem «Sprecher» Paul Ryan entworfenen «American Health Care Act» (ACHA) heraus.

Gleiches gilt für Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der gemeinsam mit Gattin Ivanka und den drei Kindern zu einem Kurzurlaub in das Ski-Paradies Aspen verschwand, während Trump sein erstes, massives Fiasko als «Dealmaker» in Washington erlebte.

Zuvor hatte Kushner mit dem renommierten Arzt Ezekiel Emanuel einen Architekten von «Obamacare» (und Bruder des Bürgermeisters von Chicago und ehemaligen Obama-Stabschefs Rahm Emanuel) zu einem Meeting über das Gesundheitswesen ins Weisse Haus gebracht. Dies stiess bei konservativen Hardlinern auf Missfallen.

Kushner war jüngst anscheinend aber auch nützlich, indem er bei Sheldon Adelson vorsprach. Der Casino-Milliardär soll über den Verbleib des unter Obama angeheuerten, jüdischen Offiziellen Michael Ratney im Aussenministerium erbost sein. Ratney ist dort weiter für Nahost verantwortlich.

Trumps Zorn soll derweil eher Ryan und dem konservativen «Freedom Caucus» bei den Republikanern gelten, der den AHCA zum Scheitern brachte. Aber letztlich liegt die Verantwortung für das Debakel natürlich bei Trump selbst. Er hatte entgegen permanenter Prahlereien im Wahlkampf keine Ideen für den AHCA beigesteuert, war an dessen Details nicht interessiert und wollte letztlich nur einen Erfolg in Form der Verabschiedung einer Alternative für Obamacare. Ob er aus dem Schiffbruch konstruktive Lehren zieht, scheint derzeit fraglich. [AM]