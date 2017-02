Schuldspruch in spektakulärem Kindesmord

NEW YORK

15. Februar 2017

38 Jahre nach der Tat und im zweiten Anlauf hat eine New Yorker Jury den Mörder von Elan Patz verurteilt. Der Sohn einer jüdischen Familie war damals sechs Jahre alt.

Während der 1970er Jahre galt in New York City selbst Manhattan als unsicheres Viertel. Zu diesem Gefühl der Bedrohung unter Einheimischen und Besuchern hat die Ermordung des sechsjährigen Etan Patz am Morgen des 25. Mai 1978 in dem Viertel SoHo beigetragen. Der Sohn einer jüdischen Familie war damals auf dem Weg zum Schulbus spurlos verschwunden. Trotz aufwendiger Suchaktionen wurde seine Leiche nie gefunden. 22 Jahre später wurde Etan Patz für tot erklärt.

Seine Eltern Stanley und Julie Patz wollten die Hoffnung lange nicht aufgeben und fanden innovative Wege, um die Öffentlichkeit auf das Verschwinden von Etan aufmerksam zu machen. Sein Konterfei zierte sogar Milchkartons, eine damals neue und dann rasch etablierte Suchmethode für verschollene Kinder in den USA. Der Tag seines Verschwindens wird seit 1983 als «Tag der verschollenen Kinder» begangen.

Die Suche nach dem Täter verlief lange ergebnislos. Erst im Jahr 2012 machte der Schwager eines Mannes namens Pedro Hernandez Behörden auf dessen Andeutungen aufmerksam, er habe ein Kind ermordet. Hernandez war zu der Tatzeit 18 Jahre alt und in einem Lebensmittelgeschäft in der unmittelbaren Nachbarschaft der Familie Patz tätig. Nach seiner Verhaftung 2012 gestand Hernandez, er habe den Jungen in einen Keller gelockt und dann erwürgt.

Ein Mordprozess gegen Hernandez endete 2015 jedoch ergebnislos, da ein Jury-Mitglied dem Schuldspruch nicht zustimmen wollte: Hernandez habe geistig verwirrt gewirkt und deshalb sei das Geständnis anfechtbar. Bezirksanwalt Cyrus Vance, Jr., gab den Fall jedoch nicht auf und strengte 2016 ein neues Verfahren an, dass am gestrigen Montag mit einem einmütigen Schuldspruch der Jury endete.

Stan Patz hatte dem Prozess beigewohnt. Seine Frau wollte sich dieser Strapaze nicht unterziehen. Nach dem Urteil sagte der Vater: «Die Familie Patz hat lange gewartet, aber nun haben wir endlich ein Mass an Gerechtigkeit für unseren wunderbaren, kleinen Jungen Etan gefunden.» [AM]