Schon wieder Debatte um Koscherfleisch?

Mit einer Motion soll der «Import von tierquälerisch hergestellten Produkten» verboten werden.

97 Mitglieder des Nationalrats sagten Ja, 77 sagten Nein, 17 enthielten sich der Stimme. Damit wurde, gegen den Willen des Bundesrates, eine Motion angenommen und an den Ständerat überwiesen, die den Import von tierquälerisch hergestellten Produkten verbieten will. Hellhörig fragte tachles am gleichen Tag den Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer als Urheber der von vielen Ratsmitgliedern mitunterzeichneten Motion an, wie er es mit dem Import von Koscherfleisch halte. In seiner prompten Antwort bezog sich Aebischer nur auf den Begriff des für Muslime importierten Halalfleisches: «Sehr geehrte Frau Blau, die Produktion von Halalfleisch ist in der Schweiz klar geregelt. Klar, darf unter diesen Umständen auch Halalfleisch importiert werden. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen.»

Tatsächlich heisst es in der Motion lediglich: «Der Bundesrat wird beauftragt, unter Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen, ein Importverbot für tierquälerisch erzeugte Produkte zu erlassen.» In der Begründung nannte Aebischer als Beispiele Gänsestopfleber und Froschschenkel. Aber mit keinem Wort erwähnte er Koscher- oder Halalfleisch, dessen Import im Schweizer Tierschutzgesetz und durch die von Aebischer erwähnten internationalen Verpflichtungen – mit der Welt-Handelsorganisation und dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen – geregelt ist.

Latente Debatte

Danach herrschte einige Wochen Funkstille. Bis der «Tages-Anzeiger» am Dienstag ein mögliches Importverbot von Koscherfleisch aufgrund der Motion Aebischer thematisierte. Darauf gestos-sen sei die Redaktion, sagte der Autor zu tachles, durch eine Person, die dieses Thema erwähnt habe. Der Inland-Ressortleiter schrieb dazu einen deutlichen Kommentar, in dem er ein Verbot von Koscher- und Halalfleisch unverhältnismässig nannte und vor einem Verstoss gegen die Religionsfreiheit warnte. Mitverfasser der Motion Aebischer sind drei mehr oder minder militante Tierschutz-Organisationen, die, jede für sich, ein Importverbot für Halal- und Koscherfleisch (welch letzteres sie konsequent «Schächtfleisch» nennen) befürworten würden. So zitiert der «Tages-Anzeiger» sinngemäss Katharina Büttiker, Präsidentin dieser Dreier-Allianz und auch Präsidentin des angeschlossenen «Animal Trust». Die Organisation «Tier im Recht» nennt in jenem Artikel eine Studie, welche sinngemäss diese Ausnahmeregelungen in Frage stellen würde.

Die Koscherfleischdebatte (nicht so sehr jene um Halalfleisch) ist latent und flammt immer wieder auf. 1893 schaffte die allererste Volksinitiative, dieses geniale Instrument der Volksrechte, nach antisemitischer Kampagne das Schächten ab. Es dauerte lange, bis das Schächtverbot aus der Verfassung entfernt und in ein Gesetz überführt wurde. 2001 wollte der damalige Bundesrat Pascal Couchepin aus tiefster Überzeugung auch dieses Gesetz streichen, in Übereinkunft mit dem damaligen Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes Alfred Donath. Es folgte eine unglaubliche Schlammschlacht mit nicht mehr für möglich gehaltenem Antisemitismus.

Geringe Mengen Fleisch

Matthias Aebischer, früher Journalist beim Schweizer Radio und Fernsehen und seit einigen Jahren für die Berner SP im Nationalrat, sagte gegenüber tachles, dass er einfach nicht wolle, dass alles, was den Schweizer Bauern verboten sei, importiert werden dürfe. Um das Thema der beiden für die Religionslehre der Muslime und der Juden wichtigen Fleischprodukte drückte er sich im Gespräch ein wenig herum. Sein Kerngeschäft sei eigentlich nicht prioritär der Tierschutz, sagt er, sondern die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Dass die Präsidentin einer der drei Tierschutzorganisationen, mit denen er kooperierte, auch schon mit den Worten gehört wurde, was den Tieren angetan werde, sei «viel schlimmer als der Holocaust», wusste er nicht und verurteilte es. Restlos sattelfest auf dem Gebiet von Halal- und Koscherfleisch scheint er nicht zu sein. Am 15. August hatte er einen E-Mail-Austausch mit jemandem, der tachles diese kurze Korrespondenz zur Verfügung stellte. Darin schrieb Aebischer: «Der Import von Koscher- und Halalfleisch ist keineswegs verboten, wenn das Tier kurz vor dem Schnitt leicht betäubt wird. In der Schweiz ist diese Art von Schlachten ja auch erlaubt. Ich hoffe, das stimmt so für Sie.»

Es stimmt eben nicht. Importiert wird Fleisch von unbetäubt geschlachteten Tieren, und diese Genehmigung dürfte wohl auch bestehen bleiben. Vom Bundesamt für Landwirtschaft erfuhr tachles die relativ bescheidenen Importmengen, relativ bescheiden, weil nur ein Teil der jüdischen Bevölkerung Koscherfleisch konsumieren will und weil das Gleiche für die Muslime gilt (ausserdem erlauben moderatere Muslime die in der Schweiz erforderliche Betäubung von rituell geschlachtetem Vieh): 2016 wurden 132 Tonnen koscheres Rindfleisch und acht Tonnen koscheres Schaffleisch importiert. Die entsprechenden Zahlen für Halalfleisch betrugen 341 Tonnen Rindfleisch und 171 Tonnen Schaffleisch. Über diese Mengen lohnt sich ein Streit kaum. Aebischer- betont zu Recht, dass es nicht an ihm als Motionär sei, Ausnahmen eines künftigen Gesetzes zu definieren. Aber er sagt, er nehme an, dass der Ständerat Ausnahmen formulieren werde. Dessen Wirtschaftskommission muss im Oktober oder November über die Motion Aebischer debattieren, und sie werde wohl, so meint Aebischer, den Romands zuliebe den Import von Gänsestopfleber (Foie gras) und dem Religionsfrieden zuliebe den Import von Halal- und Koscherfleisch vom Importverbot ausnehmen, «statt meine Motion und ihr Anliegen zu versenken». 