Schockierende Aussage

MOSAB HASSAN YOUSEF

JACQUES UNGAR, 4. Oktober 2017

Palästinensische Diplomaten sind gewöhnlich nicht auf den Mund gefallen und wissen praktische auf jeden Vorwurf eine Antwort. Offensichtlich aber liess sich die Situation letzte Woche im Uno-Menschenrechtsrat nicht in die Kategorie des «Gewöhnlichen» einreihen. Der in Ramallah in der Westbank als Sohn eines Hamas-Führers geborene Mosab Hassan Yousef wartete mit herber Kritik auf, die aber nicht, was man hätte erwarten können, Israel galt, sondern den eigenen palästinensischen Reihen. In den 90 Sekunden, die der NGO-Organisation UN Watch zugesprochen worden waren, bezeichnete er die palästinensische Menschenrechtsdelegation nämlich als den «grössten Feind des palästinensischen Volkes». Der Angriff galt der Taktik der palästinensischen Behörde (PA), Israel in internationalen Organisationen anzugreifen, während sie es dagegen versäumen, das Leben gewöhnlicher Palästinenser zu verbessern. «Ich adressiere meine Worte an die palästinensische Behörde», begann Yousef. «Diese behauptet, die einzige legitime Repräsentantin des palästinensischen Volkes zu sein. Ich frage: Woher nehmen Sie diese Legitimität?» Yousef, der auch als «grüner Prinz» bekannt ist, warf der PA vor, ihre Legitimität verwirkt zu haben, indem sie die Rechte der Palästinenser missbrauche. Wörtlich sagte er: «Ihr entführt palästinensische Studenten vom Campus und quält sie in euren Gefängnissen. Ihr quält eure politischen Rivalen. Das Leiden des palästinensischen Volkes ist das Ergebnis eurer egoistischen politischen Interessen. Ihr seid der grösste Feind des palästinensischen Volkes.» – Die Mitglieder der palästinensischen Menschenrechtsdelegation blickten einander voller Unglauben schockiert an und vergassen sogar, auf Mosab Hassan Yousef zu reagieren. Dieser verliess übrigens in jungen Jahren seine Familie und wurde Informant des israelischen Shabak-Geheimdienstes. Später konvertierte er zum Christentum und lebt heute in den USA.