«Schockierend und Quelle der Besorgnis»

JERUSALEM

27. Februar 2017

Erstmals seit Trump-Wahl reagiert Israel offiziell auf US-Vandalismus.

Die Vandalisierung eines jüdischen Friedhofs in Philadelphia am Sonntag – nach St. Louis der zweite Akt dieser Art in ebenso vielen Wochen – veranlasste Israel, zum ersten Mal seit Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten, offiziell zu reagieren. «Die Entweihung des jüdischen Friedhofs in Philadelphia ist schockierend und eine Quelle der Besorgnis», sagte Emanuel Nahshon, Sprecher des israelischen Aussenministeriums. «Wir haben volles Vertrauen in die US-Behörden», hiess es weiter in der Verlautbarung, «die Schuldigen zu fangen und zu bestrafen. Vandalen in Buffalo verschandeln (...) Fahrzeuge oder Brücken mit Nazi- und rassistischen Graffiti. Das Böse und der Hass müssen gestoppt werden, und zwar jetzt», fordert Israel in der ersten Stellungnahme dieser Art. Seit Trumps Wahl ist die Besorgnis in der jüdischen Gemeinschaft wegen der Zunahme antisemitischer Zwischenfälle gewachsen. Einige jüdische Kreise stellen eine Verbindung zwischen dieser Entwicklung und Trumps Kandidatur und Präsidentschaft her. [JU]