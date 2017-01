Schnelle Reaktion auf Burka-Plakat

ERLEICHTERTE EINBÜRGERUNG SCHWEIZ

10. Januar 2017

Einige SVP-Politiker wollen wieder einmal mit einer Burka-Frau eine Abstimmung gewinnen. Die Antwort kam postwendend: Es seien vorwiegend italienische Staatsangehörige, die von der erleichterten Einbürgerung der dritten Generation profitieren würden.

Zusammen mit dem SVP-Hausgrafiker Alexander Segert wollen SVP-Rechtsaussen wieder einmal mit Second-Hand-Politwerbung einen Abstimmungskampf betreiben: Erneut soll das Bild einer burkatragenden Frau Stimmung gegen Ausländer machen. Konkret gegen die erleichterte Einbürgerung von jungen Angehörigen der Dritten Generation. Das «Komitee gegen die erleichterte Einbürgerung» ist zwar nur schwach besetzt – gerade mal 14 Personen sind auf der Komitee-Homepage als Mitglieder aufgelistet. Neben sechs SVP-Nationalräten, darunter der Asylverantwortliche Andreas Glarner und der Unterwalliser Jean-Luc Addor, noch acht regional oder lokal agierende Politiker wie der als Nationalrat abgewählte Berner Grossrat Thomas Fuchs. Plakate der Burka-Frau hängen seit gestern Montag in einigen Bahnhöfen. Doch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken erfolgten innerhalb von Stunden: Über 60 Prozent jener Ausländerinnen und Ausländer, die von der vorgeschlagenen erleichterten Einbürgerung profitieren könnten, hätten heute einen italienischen Pass. Wenn also die SVP schon Stimmung machen solle, so solle sie doch ein «Spaghettifresser»-Inserat verwenden. Ganz nach dem Motto «Wenn schon Fremdenhass über drei Generationen, dann wenigstens professionell.» [HS]