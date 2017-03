Schmuggler einer seltenen Thorarolle gefasst

TUNESIEN

14. März 2017

Das Exemplar soll aus dem 15. Jahrhundert stammen.

Die tunesischen Behörden haben dieser Tage bekanntgegeben, dass sie den Versuch vereitelt hätten, eine seltene, aus dem 15. Jahrhundert stammende Thorarolle ausser Landes zu schmuggeln. Das berichtete die hebräischsprachige News-Website Ynet. Mitglieder des Schmugglerrings sind dem Vernehmen nach gefasst worden, nachdem die Behörden Informationen halten haben sollen, wonach die Gruppe versuchen wollte, die seltene Thorarolle in ein nicht näher genanntes europäisches Land zu transferieren. Die Tora, die aus Ochsenhaut angefertigt sein soll, ist der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz durch einen Sprecher der tunesischen Nationalgarde gezeigt worden. Der Mann erklärte, Experten im tunesischen Institut für nationales Erbe hätten bestätigt, dass es sich bei der Thorarolle um ein «seltenes künstlerisches und historisches Objekt aus dem 15. Jahrhundert» handle. Hebräisch-Fachleute, die das Manuskript untersuchten, sagten, es enthalte alle fünf Bücher der Thora, wobei der Text älter ist als die heute gebrauchten Exemplare. Die Behörden gaben keine nähere Erklärungen darüber, von wo die Rolle entwendet worden sei, oder was die Behörden mit ihr jetzt zu tun gedenken. – Heute leben in Tunesien noch 1500 Juden, verglichen mit rund 100'000, bevor das Land 1956 seine Unabhängigkeit erlangt hatte. [TA]