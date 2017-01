Schmuggelnetz für Güter mit doppeltem Verwendungszweck aufgedeckt

WESTBANK-GAZA

10. Januar 2017

Mitteilung der israelischen Shabak-Geheimdienstes.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat der Shabak-Inlandgeheimdienst in Zusammenarbeit mit den IDF und der israelischen Partei schon im letzten Monat ein Netz von Schmugglern aufgedeckt, die damit beschäftigt waren, Güter mit doppeltem Verwendungszweck via den Grenzübergang Kerem Shalom von der Westbank in den Gazastreifen zu schmuggeln. Das Netz steht im Verdacht, auf diese Weise hunderte von Kameras nach Gaza geschmuggelt zu haben. Einige dieser Exemplare waren für Hamas-Elemente im Streifen bestimmt. Im Dezember 2016 sind zwei der Mitgliedschaft des Netzes verdächtigte Personen – der Händler Nofal Abu Siriya aus dem Gazastreifen, und Nader Massalma, ein Händler aus der Westbank – verhaftet worden. Während der Verhöre durch den Shabak wurde in Erfahrung gebracht, dass Nofal Abu Siriya wiederholte Male Güter geschmuggelt hat, die als Güter mit doppeltem Verwendungszweck definiert sind. Deren Transport erfordert eine Sondergenehmigung durch Israel. Die Ware war für zwei Geschäftsleute in den Gazastreifen geschmuggelt worden, die mit Sicherheitskameras handeln. Zur Schmuggelware gehörten hunderte von Kameras, Modellflugzeuge und Kommunikationskabel. Die Schmuggelware war in einer Lieferung verschiedener elektronischer Güter versteckt gewesen, wie TV-Apparate, Waschmaschinen und Kühlschränke. Ferner wurde in Erfahrung gebracht, dass im November 2016 Nader Massalma Nofal Abu Siriya geholfen hat, hunderte von Kameras in Waschmaschinen von der Westbank in den Gazastreifen zu schmuggeln. Einige Mitglieder des Netzes wussten offensichtlich, dass die geschmuggelten Kameras teilweise für Mitglieder des militärischen Flügels der Hamas bestimmt waren. Die hier genannten Fälle sind laut Shabak ein weiterer Beweis für den Missbrauch, den Geschäftsleute im Gazastreifen mit den Genehmigungen für die für Zivilisten bestimmten Gütern betreiben. Stattdessen schmuggeln sie Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die unter anderem terroristischen Elementen im Gazastreifen zugute kommen. Die israelischen Sicherheitsorgane betrachten nach eigenen Angaben diese Aktivitäten als extrem schwerwiegend und werden weiterhin Versuche zum Schmuggeln von Ausrüstung, Güter und Materialien mit doppeltem Verwendungszweck in den Gazastreifen lokalisieren und verhindern. In die Angelegenheit verwickelte Personen in Israel, der Westbank und im Gazastreifen werden mit der vollen Kraft des Gesetzes belangt werden. – Am Montag unterbreitete das Büro des Süddistrikts des Staatsanwaltes vor dem Bezirksgericht in Beerscheba die fälligen Anklageschriften. [TA]