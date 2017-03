Schmelztiegel der Kulturen

Das Geburtshaus von Rose Ausländer in Czernowitz zeugt noch heute von dem einst beeindruckenden literarischen Leben in der Stadt.

Die vierte Ausgabe des Tag des jüdischen Buches endet am 19. März mit einer besonderen Pre-miere: In einer musikalisch untermalten Lesung werden die beiden Schauspieler Graziella Rossi und Helmut Vogel die Besonderheit ergründen, die bis heute von der Stadt Czernowitz ausgeht. Unter dem Titel «Czernowitz – eine Welt, in der Menschen und Bücher lebten» stellen sie das erste Mal ihr Programm vor, mit dem sie anschliessend durch die Schweiz touren werden. Die ukrainische Stadt, die früher im österreichisch-ungarischen Herzogtum Bukowina lag, galt als Schmelztigel der Kulturen und als Mythos, dessen Faszination bis in die Gegenwart reicht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich dort bereits eine vielfältige deutschsprachige Literatur etabliert, die ihren Höhepunkt in der Zwischenkriegszeit hatte und von die deutschsprachigen jüdischen Literaten hervorging. Kaum eine andere Stadt dieser Grösse hat so viele Denker und Dichter hervorgebracht wie das sogenannte «Jerusalem am Pruth» – Rose Ausländer, Klara Blum oder Moses Rosenkranz sind nur wenige Beispiele. Diese Blütezeit wurde durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs jäh zerstört, denn Emigration, Ghetto, Deportation und Arbeitslager zerstörten das literarische Leben von Czernowitz und führten auch die Dichter der zweiten Generation wie Paul Celan oder Selma Meerbaum-Eisinger ins Exil oder in den Tod. Mit ihrem literarisch-musikalischen Programm gehen die beiden Künstler dem Mythos der ukrainischen Stadt nach.

Verlust und Erneuerung

Der Tag des jüdischen Buches beginnt aber ebenso vielversprechend: Den ersten Auftritt im Kulturhaus Helferei bestreitet Christoph Gutknecht aus Hamburg, der unter dem Titel «Gauner, Grosskotz, kesse Lola: Deutsch-jiddische Wortgeschichten» den oft verschlungenen Herkunftswegen von jiddisch- und hebräischstämmigen Lexemen nachgeht, die aus der deutschen Sprache in der Literatur, den Medien oder der Alltagssprache kaum mehr wegzudenken sind. Moderiert wird der Anlass von Charles Lewinsky. Eines der zu erwähnenden Worte dürfte auch der Ausdruck «Mischpoke» sein – es ist gleichzeitig der Titel des bekannten Familienromans von Marcia Zuckermann aus Berlin, die am zweiten Anlass des Tages ihr Buch über vier Generationen der Familie Kohanim und der nicht jüdischen Adelsfamilie von Güldner-Hanke vorstellt. Unter der Moderation von Eva Koralnik spricht Zuckermann über ihr Buch, in dem 150 Jahre deutscher Geschichte aus der Perspektive der Opposition bis in die heutige Zeit in jüdischer Erzähltradition geschildert werden.

Am Nachmittag ist mit Anna Kawalko ein Gast aus Jerusalem in Zürich, die Historikerin spricht mit Sima Kappeler über das Thema «Die Breslauer Bibliothek – Verlust und Erneuerung». Kawalko kennt sich aus in der Geschichte der Bibliothek, deren Schätze heute in Israel, den USA, Mexiko, Polen und auch der Schweiz verstreut sind. Zu Beginn der 1950er-Jahre kamen Bücher aus dem Bestand der von den Nazis geraubten ehemaligen Seminarbibliothek des Breslauer Rabbinerseminars in die Schweiz. In ihrem Vortrag in englischer Sprache wird Anna Kawalko über die Geschichte der Bibliothek sprechen und auch die Rolle Hannah Arendts aufzeigen, die massgeblich für die Platzierung eines Teils der Bücher in der Schweiz verantwortlich war.

Für ein breites Publikum

Mit Spannung erwartet wird auch der israelische Autor Tomer Gardi, der mit seinem – auf Deutsch verfassten – Roman «Broken German» im vergangenen Jahr am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt überraschte: Das Buch fasziniert Leser wie Kritiker vor allem aufgrund des Spiels mit literarischen Formen, mit Konventionen und Details. 1974 im Kibbuz Dan in Galiläa geboren, studierte Tomer Gardi Literatur- und Erziehungswissenschaften in Tel Aviv, wo er heute noch lebt. Die Lesung mit dem talentierten Schriftsteller moderiert Michael Guggenheimer.

Der Tag des jüdischen Buches wird auch in diesem Jahr vom Verein für jüdische Kultur und Wissenschaft organisiert. Deren Präsident, Charles Lewinsky, sagt gegenüber tachles: «Mit ihrer vierten Ausgabe ist die Veranstaltung zu einem festen Punkt im jüdischen Kulturkalender geworden. Der konzentrierte Mix von Autorengesprächen und -lesungen einerseits und wissenschaftlichen Vorträgen andererseits spricht, wie die letzten Jahre gezeigt haben, ein breites Publikum an. Und mit der Premiere eines Bühnenprogramms über die vernichtete Geisteswelt von Czernowitz haben wir in diesem Jahr einen ganz besonderen Leckerbissen zu bieten.» Eine weitere Besonderheit: Mit Ausnahme der Sonderveranstaltung am Abend über Czernowitz finden alle anderen Anlässe bei freiem Eintritt statt. 

Sonntag, 19. März, ab 11 Uhr, Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, Zürich. www.vjkw.ch

