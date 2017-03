«Schenkt den Lügen von Normalisierung und Zweistaatenlösung keinen Glauben»

Ahmed Daqamseh nach seiner Festnahme 1997

Ahmed Daqamseh, der jordanische Soldat, der anfangs Woche nach 20 Jahren im Gefängnis freigelassen worden ist, weil er 1997 auf der so genannten «Insel des Friedens» an der Grenze zwischen Jordanien und Israel sieben israelischen Schulmädchen vorsätzlich erschossen und sechs weitere verletzt hatte, scheint in all den Jahren hinter Gittern nichts dazugelernt zu haben. Beim Empfang zu seinen Ehren, der ihm in seinem Dorf Ibdir im Norden des haschemitischen Königreichs bereitet worden ist, rief er dazu auf Israeli, zu «eliminieren». Die Israeli seien der «menschliche Abfall» der Völker, die der Rest der Welt «zu unseren Füssen ausgekotzt» habe, meinte Daqamseh gegenüber der Nachrichtenagentur al-Jazeera. «Wir müssen sie durch Feuer oder Beerdigung eliminieren. Tun wir dies nicht mit unserer eigenen Hand, wird diese Aufgabe für künftige Generationen übrig bleiben.» Man solle den Lügen über die Normalisierung mit der «zionistischen Einheit» ebenso wenig Glauben schenken wie der Lüge von der Zweistaatenlösung. «Palästina ist ein Land vom Fluss bis zum Meer; es gibt keinen Staat, der sich Israel nennt», rief der in seiner Heimat als Held gefeierte entlassene Mörder unter dem Applaus seiner Familienmitglieder und Freunde aus. – Der inzwischen verstorbene jordanische König Hussein war seinerzeit nach Israel gereist, um den Familien der getöteten Mädchen sein Beileid auszusprechen, doch inzwischen scheint im Verhältnis zwischen den beiden Staaten ein anderes Kapitel aufgeschlagen worden zu sein. [JU]