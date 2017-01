Scheitert die säkulare Kultur in Israel?

Eine interessante Debatte trug sich in der Zeitung «Haaretz» zu den Fragen «Was ist mit dem Säkularismus falsch gelaufen?» und «Warum wird Israel stets religiöser?» zu. Auslöser ist Bildungsminister Naftali Bennetts Transformation des nationalen Erziehungssystems in einen Klon des religiös-zionistischen Systems, wobei Staatsbürgerkunde durch jüdische Indoktrination ersetzt und immer mehr religiösere jüdische Inhalte eingeführt werden.

Zwei Antworten wurden zur Tatsache gegeben, warum der Säkularismus für Israeli weniger interessant werde. Der Autor Rami Livni argumentiert, dass der Säkularismus Selbstmord begehe, vor allem weil «der israelische Säkularismus sich der hebräisch-israelischen Kultur entledigt hat, die wie ein Wunder hier geschaffen worden ist: Vom Sänger und Komponisten Arik Einstein zur Dichterin Lea Goldberg; von der Sängerin Achinoam Nino bis zum Kinder-Gesangszyklus ‹Das 16. Schaf›, vom Romanautor A. B. Yehoshua bis zum Liederschreiber und Kolumnisten Eli Mohar».

Im Gegensatz dazu argumentierte Shlomo Avineri, der Misserfolg des israelischen Säkularismus rühre von seiner Leere her; er habe sich auf höchst spezifische Themen zurückgezogen wie die Rechte der Frauen und der Homosexuellen. Avineri behauptet, dass nur die Uminterpretation des Zionismus als soziale Gerechtigkeit, Gleich-berechtigung und Solidarität in der Lage sei, die abbröckelnde Attraktivität des israelischen

Säkularismus zu stoppen.

Ich bin weder mit Livni noch mit Avineri einverstanden. Beginnen wir mit dem Letzteren. Während Jahrzehnten versuchte Israels Linke, Wahlen zu gewinnen, indem weniger Gewicht auf Sicherheit gelegt wurde, dafür umso mehr auf soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Solidarität. Das ist in den letzten 40 Jahren aber weitgehend misslungen, vor allem wenn an der Spitze der Bewegung Führer mit einer starken sozialen Agenda standen wie Amir Peretz oder Shelly Yechimovich.

In einer Konfliktzone wie Israel konzentriert die Rechte ihre politische Agenda auf Sicherheit und nationale Identität. Kein noch so grosses

sozialdemokratisches Schwergewicht kann daran etwas ändern. Sogar die Proteste des Jahres 2011 für soziale Gerechtigkeit konnten kaum etwas am Marsch Israels in Richtung religiös-zionistischer Erneuerung ändern. Avineris Idee deckt sich also schlicht nicht mit den historischen Fakten.

Livnis Betonung der wundersamen israelisch-säkularen Kultur von Lea Goldberg bis Arik Einstein ist attraktiv, doch sie scheitert aus einem Grund, der uns zum Zentrum des Themas bringt: Israel hat tatsächlich eine reiche Kultur geschaffen, doch für die meisten Israeli ist das nicht genug, um ihre Identität und die Notwendigkeit für eine Bedeutung aufrechtzuerhalten.

Für diese Entwicklung gibt es einen Grund. Empirische Forschung in existentieller Psychologie hat gezeigt, dass Menschen einen gewaltigen Bedarf haben, ihre Identität mit kulturellen und religiösen Traditionen zu verbinden, die eine historische Tiefe haben. Wir alle fürchten den Tod, und wir alle wollen zu etwas Grösserem als wir selber gehören, das Unsterblichkeit verspricht. Das ist die enorme Stärke der Religiosität, die sich in der Tatsache reflektiert, dass rund 85 Prozent der Menschheit fortfährt, sich mit irgendeiner Form der Religion zu verbinden.

Der Wunsch nach einer Aussicht auf Unsterblichkeit wächst, wenn Menschen ihr Leben in Gefahr sehen und sich an ihre Sterblichkeit erinnert fühlen. Unglücklicherweise befindet Israel sich in einer der instabilsten und gewalttätigsten Regionen des Globus, und Israeli fühlen sich ständig bedroht. Als Konsequenz vermittelt die junge israelisch-hebräische Kultur nicht genügend psychologischen Schutz, und die Religion wird für Israeli noch attraktiver.

Israeli nähern sich der Religion, weil sie sich, wie der politische Wissenschafter Uriel Abulof mit Hilfe der Existentialpsychologie gezeigt hat, zutiefst unsicher fühlen und weil sie Zweifel daran haben, dass das zionistische Projekt auf lange Sicht reüssiert. Deshalb wollen sie die Verbindung zu 3000 Jahren jüdischer Geschichte herstellen und dem biblischen Versprechen, dass Abrahams Nachkommen ewig leben würden – dass der Messias kommen und die Welt die Juden als das auserwählte Volk anerkennen wird.

Livni realisiert auch nicht, dass der westlich-liberale Säkularismus effektiv ein machtvolles Wertesystem ist, das die westliche Welt in den letzten drei Jahrhunderten transformiert hat, er doch generell antinationalistisch und stets universalistisch und kosmopolitisch war. Die Kultur der Aufklärung, die den liberalen Säkularismus hervorgebracht hat, hat sich zu einem ganz Europa und dann auch die USA während Jahrhunderten überspannendes Netz entwickelt.

Liberaler Säkularismus kann daher nicht spe-zifisch israelisch sein. Juden wie Marx, Freud und Einstein haben sicher einen bemerkenswerten Beitrag an die Weltkultur geleistet, und Israels wissenschaftliche und kulturelle Errungenschaften sind ebenso bemerkenswert, doch die Moderne würde nicht ohne Da Vinci, Galileo, Newton, Kant, Darwin und Picasso existieren, von denen keiner jüdisch war.

Deshalb betonen Israels säkulare Liberale universell menschliche Rechte. Als eine Folge davon nennt uns die nationalistische und religiöse

politische Rechte unpatriotisch, und der Begriff «kosmopolitisch» wird als Beleidigung benutzt, die besagt, dass säkulare Liberale «keine Werte haben», weil wir nicht unkritisch jüdische Tradition und rabbinische Autorität akzeptieren und uns weigern, Juden als «das auserwählte Volk» zu betrachten.

Ich fürchte daher, dass weder Avineris Rückkehr zum Arbeiter-Zionismus noch Livnis Aufruf, Israels säkulare Kultur zu feiern, Israel zum libe-ralen Säkularismus zurückbringen werden, der weder religiösen Trost vermittelt, noch Unsterblichkeit verspricht. Israels säkulare Liberale müssen realisieren, dass wir eine Minderheit sind, dass unsere kosmopolitischen Aufklärungsideale die Bedürfnisse der meisten Israeli nicht befriedigen und dass wir höchstwahrscheinlich in der voraussehbaren Zukunft weder die dominierende Kultur Israels noch deren politische Identität

formen werden.

Unsere einzige Wahl besteht darin, die elementaren Glaubenssätze der liberalen Demokratie Israels zu verteidigen, einen Raum zu schaffen, in dem wir gemäss unseren eigenen Idealen und Werten leben können, oder zu realisieren, dass der liberale Zionismus den Kampf um Israels Seele gegen die religiös-zionistische Ideologie verloren hat.

Carlo Strenger ist Professor für Psychologie und Philosophie, praktizierender Existenzialpsychoanalytiker und Publizist.