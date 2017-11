Schau über Alice Bermann-Cohn

AMSTERDAM

10. November 2017

Ende Oktober wurde im Nationalen Holocaust-Museum in Amsterdam eine Ausstellung über Alice Bermann-Cohn aus Schaan eröffnet.

Durch das NS-Regime in Deutschland verfolgt, war die 22 Jahre junge Jüdin 1936 nach Holland emigriert. Dort arbeitete sie als Reklamezeichnerin und Designerin von Kinderspielzeug. Nachdem Holland durch die Deutsche Wehrmacht besetzt worden war, beschloss Alice Bermann-Cohn, anderen Menschen zu helfen. Sie begann, Veränderungen an Ausweisen oder Pässen von Verfolgten vorzunehmen. Bald kam sie in Kontakt zu einer Widerstandsgruppe von christlichen Studenten, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, insbesondere jüdische Kinder zu retten. Nachdem Alice Cohn 1943 persönlich das dreieinhalb jährige Töchterchen von Freunden vom Sammelplatz gerettet hatte, konnte sie im letzten Moment vor der eigenen Deportation aus Amsterdam nach Utrecht flüchten. Von da an lebte sie unter falschem Namen. Tag und Nacht arbeitete sie für die Widerstandsgruppe Het Utrechts Kindercomité als Fälscherin von Personalausweisen und Lebensmittelkarten. Der Gruppe gelang es, mehr als 350 Kinder zu retten. Durch die Ausstellung, die Evelyne Bermann 2014 in Kooperation mit der Galerie domus in Schaan über ihre Mutter erarbeitet hat, wurde das Jüdische Historische Museum in Amsterdam auf die Tätigkeit von Alice Bermann-Cohn als Kämpferin für den holländischen Widerstand aufmerksam. Auf Antrag des Nationalen Holocaust Museums in Amsterdam wurde Alice Bermann-Cohn nun durch die Internationale Jüdische Organisation B'nai B'rith auch in den geachteten Kreis der «Jüdischen Retter von Jüdischen Menschen im Holocaust» aufgenommen. Auf den Foto zu sehen ist Alice Bermann-Cohn mit der von ihr geretteten Lonnie Lesser im Jahr 1945. [TA]

Bis 4. März 2018. https://jck.nl/nl/nhm