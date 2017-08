Scaramucchi war nicht der Amtskürzeste

WASHINGTON

2. August 2017

John Koehler hielt es sogar nur fünf Tage im Weissen Haus aus.

Wegen eines mit Obszönitäten beladenen Interview im «The New Yorker» musste Anthony Scaramucci seinen Job als Kommunikationschef des Weissen Hauses am Montag nach nur elf Tagen wieder verlassen. Im Gegensatz zur allgemeinen Ansicht war er damit aber nicht der zeitkürzeste Inhaber dieses Amtes. John Koehler hielt es 1987 unter Ronald Reagan nur gerade fünf Tage auf dem Posten aus. Offiziell ging es dabei um eine Reorganisation, doch die «Jewish Telegraphic Agency» (JTA) wusste nach einem Blick in ihre Archive noch einen weiteren möglichen Grund zu liefern: Als zehnjähriger Junge war der aus Deutschland immigrierte Koehler während sechs Monaten Mitglied der Hitler-Jugend. Das habe er nie verborgen, gab der verärgerte Koehler seinerzeit zu verstehen. Zwei seiner drei Ehefrauen seien nach Koehlers eigenen Angaben jüdisch gewesen, und er habe auch die Synagoge besucht. – John Koehler starb 2012 und wurde mit allen militärischen Ehren auf dem Friedhoft Arlington beerdigt.Die Irone des Schicksals wollte es, dass Köhler als Kommunikationschef Pat Buchanan ersetzte, der unter anderem durch ständige anti-jüdische Tendenzen auffiel. Er war es auch, der Ronald Reagan bedrängte, bei seiner Entscheidung zu bleiben und während eines Besuchs in der Bundesrepublik Deutschland einem militärischen Friedhof seine Reverenz zu erweisen. [TA]