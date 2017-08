Saudis werfen Qatar «Kriegserklärung» vor

SPANNUNGEN AM GOLF

1. August 2017

Qatar seinerseits beschuldigt Riad der Politisierung der Hajj-Pilgerfahrt.



Saudi-Arabien und der von diversen Araberstaaten wegen angeblicher «Unterstützung des Terrorismus» geächtete Golf-Kleinstaat Qatar liegen sich wieder ein Mal verbal in den Haaren. Die saudische Website Al-Arabiya zitierte Ahmed Al-Jubeir, den Aussenminister des Wüstenkönigreichs, am Sonntag sinngemäss dahingehend, dass die Forderung Qatars nach einer Internationalisierung der heiligen Stätten «aggressiv» und eine «Kriegserklärung gegenüber dem Königreich» sei. Saudi-Arabien behalte sich laut Al-Jubeir das Recht vor, auf jeden zu reagieren, der auf die Internationalisierung der heiligen Stätten hinarbeite. Der qatarische Aussenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani wiederum betonte, dass kein Offizieller seines Staates eine derartige Forderung aufgestellt habe. Er fügte gegenüber Al-Jazeera, der mit Al-Arabiyah verbissen um die Gunst des Publikums kämpfenden TV-Station hinzu, man sei es müde, auf falsche Informationen und Geschichten zu reagieren, die «aus der Luft gegriffen» seien. Würde im Hintergrund nicht die Gefahr eines Glaubenskrieges immer deutlicher lauern, wäre man fast versucht, von einem «Kampf bis aufs Blut» zweier Medien-Giganten zu sprechen. – Vor noch nicht allzu langer Zeit haben Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate, Ägypten, Bahrain und Qatar eine Liste mit 13 Forderungen als Vorbedingung für eine Normalisierung der Beziehungen zukommen lassen. Unter anderen verlangen Qatars Widersacher die Schliessung des in Doha domizilierten TV-Senders Al-Jazeera, eine Reduktion der Unterstützung für die Muslimische Bruderschaft, die Schliessung einer türkischen Militärbasis in Qatar und die Herabsetzung der Beziehungen mit Iran, dem Erzfeind der Golfstaaten. Ohne, dass bis jetzt eine ernsthafte Diskussion zwischen den verfeindeten Brüdern geführt worden sei, erklärt man in Qatar, der enorme Charakter der 13 Punkte lasse den Schluss zu, dass Saudi-Arabien und seine Alliierten an einer fairen Lösung des Konflikts gar nicht interessiert seien. [TA]