Salzburg des Nordens

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Katja Behling, 19. Mai 2017

Im Jubiläumsjahr 2017 steht mit dem israelischen Mandolinisten Avi Avital ein jüdischer Künstler im Fokus des Schleswig-Holstein Festivals.



Sommer 1987: Auf dem Programm stand neben der 5. Sinfonie des finnischen Komponisten Jean Sibelius, jenes vor dem Ersten Weltkrieg uraufgeführte Stück von Igor Strawinsky, über das der grosse- Giacomo Puccini gesagt hatte, es erinnere an «das Werk eines Wahnsinnigen». Nun waren 120 junge Musiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus Grossbritannien, Frankreich und den Niederlanden, aus Polen, Mexiko, Korea, Japan, Australien, Israel und den USA in die norddeutsche Tiefebene gereist, um als multinationales Orchester unter der Leitung des jüdisch-amerikanischen Weltstars Leonard Bernstein (1918–1990) auf Schloss Salzau am Selenter See in Schleswig-Holstein gemeinsam Strawinskys «Le Sacre du Printemps» einzustudieren. Jenes radikal moder-ne Ballett-Stück, das bei seiner Uraufführung am 29. Mai 1913 im Théâtre des Champs-Élysées in Paris das Publikum geschockt hatte; das Stück, dessen provokative Choreografie und irritierende Rhythmen man damals als auf aggressive Weise häss-lich und barbarisch empfand; das Stück, das zu Tumulten und Schlägereien während des Konzerts geführt hatte, an dessen Ende Strawinsky durch ein Fenster flüchtete, um sich vor der tobenden- Menge in Sicherheit zu bringen, das Stück, das einen der grössten Musikskandale («massacre du printemps»)- des Jahrhunderts heraufbeschworen hatte. In Schleswig-Holstein nun: nichts davon. Frenetischer Beifall. Die Musikwelt hatte Strawinskys avantgardistisches Schlüsselwerk längst nobilitiert und in den Kanon der Moderne aufgenommen. Als Auftakt zu einer neuen Musik und Tür in eine neue Zeit.

Hochkultur im Kuhstall

Eine neue Zeit sollte auch 1987 anbrechen. Die Macher um Bernstein wollten ein Orchester von Weltklasse schaffen, angesichts der angespannten weltpolitischen Lage aber sollte es als ein aus unterschiedlichen Individuen harmonisch zu-sammengefügter Klangkörper auch ein Zeichen setzen für ein funktionierendes friedliches Mit-einander der Kulturen. Gründungsintendant des 1986 aus der Taufe gehobenen Musikspektakels auf dem platten Land war der Pianist und Dirigent Justus Frantz, der 1975 sein USA-Debüt mit den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein gefeiert hatte und der 2013 – als erster nicht jüdischer deutscher Künstler – Chefdirigent des Orchesters Israel Sinfonietta Beersheva wurde. Frantz als dem Hauptinitiator war es, nicht zuletzt dank der Zugkraft seines musikalischen Mentors Leonard Bernstein und zur absoluten Verblüffung der Branche, gelungen, hinter den Deichen ein imposantes und rasch expandierendes Musikfest aus dem holsteinischen Boden zu stampfen, das bald Weltruhm genoss und die grössten Künstler anzog: Kuhstall statt Carnegie Hall. Schlösser und Gutshäuser, Kirchen und Scheunen, sogar Werften und alte Industriehallen als Spielorte, begleitet von Picknicks in der Natur zwischen Hamburg und Dänemark – acht Wochen lang dienen ungewöhnliche Orte sommers als Kulisse für Hochkultur, die üblicherweise in Konzerthallen und Opernhäusern zelebriert wird. Die Idee zu dem Klassik-Event war Frantz bei einem Besuch des berühmten amerikanischen Tanglewood-Sommerfestivals gekommen. Längst gehört auch das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF), neben Festspielen vom Kaliber jener von Salzburg, zu den herausragenden Kulturereignissen der Welt.

Alljährlich steht ein bestimmter Künstler im Fokus des SHMF, im Jubiläumsjahr 2017 ist es ein jüdischer. Der 39-jährige israelische Mandolinist Avi Avital wird in gleich 20 Konzerten mit Programmen von Barock bis Gegenwart, von Okzident bis Orient, zu erleben sein. Avital stellt sein Instrument, die Mandoline, im Konzert mit dem Jazz-Bassisten Omer Avital vor, interpretiert Werke von Mozart und Vivaldi sowie israelische Folklore, wird mit der Klezmer-Legende Giora Feidman auf der Bühne stehen und Gast des mit dem SHMF eng verbundenen Star-Violinisten Daniel Hope, Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters, sein. Zwei Liederabende unter dem Motto «I’ll See You In My Dreams» gibt ausserdem Esther Ofarim. Die Sängerin wurde im Duo mit Abi Ofarim weltberühmt, gewann 1961 das Israeli Song Festival, vertrat 1963 die Schweiz beim Grand Prix Eurovision und holte für die Eidgenossenschaft dabei den zweiten Platz. Sie singt Songs von «Yesterday» über «Hallelujah» bis zu Lieder aus Bertold Brechts «Dreigroschenoper».

Leonard Bernstein Award

Auch der Jazz gehört mittlerweile zum SHMF, seit 2002 steht das internationale Festival Jazz Baltica offiziell unter seinem Dach. Überhaupt haben die Grenzen des SHMF sich geweitet, in Richtung Crossover und sogar in Richtung Hallenkonzerte und Edel-Pop: Elton John war auch schon da. Die Erweiterung der Genres passt zum Grandseigneur des SHMF, zum Weltstar Leonard Bernstein, Schöpfer der «West Side Story», der selbst zwischen Komposition und Dirigentenpult, zwischen Klassik und Musical changierte, der grossen Wert auf Austausch und Förderung legte. Auf Bernsteins Initiative werden seit 1987 jährlich Musikerinnen und Musiker auf der ganzen Welt zu einem Vorspiel von einer Fachjury eingeladen, ausgewählt, und zu einem SHMF-Orchester zu-sammengestellt. Die Auserkorenen, die maximal 26 Jahre sein dürfen, haben die Chance, auf hoch professionellem Niveau mit Koryphäen der internationalen Musikszene zusammenzuarbeiten und in Meisterkursen Impulse von hochkarätigen Künstlerpersönlichkeiten zu erfahren. Bernsteins Orchesterakademie als Kombination von globaler Vielfalt und Proben in ländlich-idyllischer Klausur hat weltweit Massstäbe für die Nachwuchsarbeit gesetzt. Seit nun drei Jahrzehnten formen Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Kent Nagano, Esa-Pekka Salonen oder Mikhail Pletnev die musikalische Elite der Welt zum Schleswig-Holstein Festival Orchester. Solisten wie Anne-Sophie Mutter, Waltraud Meier, Midori, Viktoria Mullova, Tabea Zimmermann, Yuri Bashmet, Matthias Goerne, Thomas Hampson, Nigel Kennedy, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yo-Yo Ma, Vadim Repin und Frank Peter Zimmermann gaben Konzerte mit diesem jeden Sommer neu zusammengestellten Orchester der Sonderklasse, das als Botschafter des Festivals und des Landes in aller Welt unterwegs ist, 2016 beispielsweise in China. In diesem Jahr ist erstmals der Schweizer Dirigent Simon Gaudenz eingeladen, mit dem Festivalorchester zu arbeiten.

Die Retrospektive des SHMF widmet sich 2017 dem vor 80 Jahren verstorbenen Franzosen Maurice- Ravel (1875–1937), den Igor Strawinsky für den einzigen Musiker hielt, der «Le Sacre du Printemps» «sofort verstand». Strawinsky und Ravel arbeiteten auch zusammen, verbrachten 1913 (für die Instrumentierung einer Mussorgsky-Oper) zwei Monate in Clarens, Strawinskys Schweizer Wohnsitz. Ein Höhepunkt des SHMF ist traditionell die Verleihung des Leonard Bernstein Award. Der diesjährige Preisträger ist der 1992 im österreichischen Bregenz in eine persische Musiker-familie geborene Cellist Kian Soltani, der seit seinem zwölften Lebensjahr wöchentlich Cello-Unterricht bei Ivan Monighetti an der Musik-Akademie Basel erhielt. Später berief ihn Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, als Solist in sein West-Eastern Divan Orchestra. Vor Soltani haben schon Künstler wie Lang Lang, Lisa Batiashvili, David Aaron Carpenter, Martin Grubinger und Alisa Weilerstein den renommierten Leonard Bernstein Award ent-gegennehmen können. Die Auszeichnung erhält Soltani am 21. Juli im Rahmen des Preisträger-konzertes unter Leitung von Maestro Christoph Eschenbach, dem Principal Conductor des SHMF, der, befreundet mit Leonard Bernstein und Justus Frantz, das SHMF seit 1988 begleitet. Auf dem Programm des Festabends für Soltani stehen Werke von Johannes Brahms und Antonín Dvořák sowie eine Meditation für Violincello und Orchester aus dem 1971 uraufgeführten Musiktheaterstück «Mass» – komponiert von Leonard Bernstein. 

Schleswig-Holstein Musik Festival. 1. Juli bis 27. August. www.shmf.de