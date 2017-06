IHRE ARGUMENTE UND ANTWORTEN AN TACHLES

Gisela Blau, 23. Juni 2017

Sie behandle nur die französisch-schweizerische Grenze, und nur während den Kriegsjahren (hauptsächlich 1942-1944). Nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich im Mai 1940 sei die Situation für die Juden erst bei Beginn der Deportationen heikel geworden, in Holland am 6. Juli 1942, in Belgien am 22. Juli, dann einen Monat später in Vichy-Frankreich, für alle ausländischen Juden am 25. August 1942, zwei Wochen früher bereits für die in Arbeitslagern Internierten, so Fivaz. Da habe die grosse Flucht nach der Schweiz begonnen, illegal und ohne Visum, schwierig, teuer und gefährlich. Ihr Hauptthema: Wer kann flüchten, und wie? Für ihre – niedrigen – Zahlen der Wegweisungen an der französischen Grenze stehe sie gerade, sie rechne eine argumentierte Grauzone dazu.

In Genf sind die gesamten Flüchtlingsakten erhalten, erklärt Fivaz. Für Waadt, Wallis und Neuenburg seien die Belegbücher der Grenzwacht (Kreis V) fast vollständig erhalten, für den Berner Jura gebe es Protokolle. Ausserdem stützt sich die Untersuchung auf sämtliche Quellen jenseits der Grenze: Auch die Franzosen registrierten die verhafteten (darunter z. T. weggewiesenen) Juden, berichtet Ruth Fivaz. Man wisse genau, und mit allen Namen, welche jüdischen Flüchtlinge in Hochsavoyen an der Grenze verhaftet und deportiert wurden.

Fivaz schrieb ein Kapitel über Rothmund. Sie kenne seine Ausführungen über die «Verjudung» der Schweiz genau und habe sie auch kommentiert. Sie unterscheide aber zwischen der behördlichen (also seiner) Immigrationspolitik, die bis Juli-August 1942 gegolten habe (die «Emigranten»-Politik), und seiner Politik nach der Krise im August 1942 (Grenzschliessung), die Flüchtlingspolitik. Ohne diese Wende wären alle jüdischen Flüchtlinge ohne Visum zurückgewiesen worden, sogar diejenigen, die tief in die Schweiz eindringen konnten; es hätte keine «non-refoulables» (nicht Zurückweisbare) gegeben, keine Aufnahme von 1500 jüdischen Kindern, betont Fivaz. Ausserdem habe Rothmund jeden einzelnen Fall, der bis auf seinen Schreibtisch gelangte, positiv behandelt: «Es gibt erstaunliche Dokumente, die anscheinend kein Historiker vor mir gesehen hat, obwohl sie im Bundesarchiv sind.» Sie behauptet, dass Rothmund der Einzige in Bern war, der sich ab Sommer 1942 des Ausmasses der Bedrohung für die Juden bewusst gewesen sei und eine moralische Einstellung aufrecht erhalten wollte, obwohl sie mühsam war – im Vergleich zu Bundesrat Marcel Pilet-Golaz und dem ganzen Politischen Departement (Aussenministerium, Anm. d.Red.), im Vergleich auch zu seinen Mitarbeitern Robert Jezler, Oskar Schürch, usw. Und letzten Endes auch im Vergleich zu Bundesrat Eduard von Steiger. Glücklicherweise hätte dieser die Aufsicht über die Flüchtlingsfrage gehabt und nicht das Politische Departement.

Jedoch: Rothmund habe nie eine vollständige Kontrolle über die Grenzen ausgeübt. Territorialmilitär und die Grenzwache hätten zum Teil «Sheriff»-Politik betrieben. Ohne den Bruch im Sommer 1942 wären nicht fast 22 000 Juden während der Kriegsjahre aufgenommen worden.

Ihres Wissens gab es bis zu ihrer Dissertation noch keine Studie über die gesamte französische Grenze. «Über die italienische gibt es die ausgezeichnete Studie des Tessiner Staatsarchivs unter Fabrizio Panzera und die Arbeit von Renata Broggini sowie die Dissertation von Silvano Longhi.» Natürlich sei die Geschichte dieser Grenzsektoren unterschiedlich: aus Frankreich und durch Frankreich flüchteten die Juden sehr zahlreich ab Juli 1942; aus Italien erst nach dem Umbruch im September 1943.