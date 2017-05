Ruth – der formlose Übertritt ins Judentum

Wenn an jüdischen Feiertagen besondere Abschnitte von Tanach Thora, der Propheten oder der Schriften gelesen werden, besteht ein innerer Zusammenhang zwischen dem Feiertag und der Schrift, die an diesem Tag gelesen wird.

Worin also liegt der Zusammenhang zwischen dem Buch Ruth und Schawuot?

Die häufigste und bekannteste Erklärung hängt mit dem landwirtschaftlichen Kalender zusammen, nämlich dass Schawuot auch als Fest für den Beginn der Ernte gilt. Ruth und ihre Schwiegermutter Naomi kehrten just zu dieser Zeit nach Israel zurück und Ruth ging auf die Felder von Boaz, um das für die Armen bestimmte Getreide zu ernten.

Eine andere Erklärung lautet allerdings, dass zur Zeit von Schawuot dem Volk Israel am Sinai die Thora gegeben wurde. Die Entwicklung und der Werdegang von Ruth, die ursprünglich nicht Jüdin gewesen war, zeigt auf, wie sie die Ver- und Gebote der Thora auf sich nahm. Es ist ja nicht so, dass Ruth einen formellen Giur mit Prüfung, wie wir es heute für den Übertritt ins Judentum kennen, ablegen musste (den gab es ja damals noch nicht). Nichtsdestotrotz sollte sie, als wohl bekannteste Konvertitin, als die Urgrossmutter von König David in die Geschichte eingehen.

Das Jüdischwerden von Ruth ist eher mit der Entwicklung unseres Stammvaters Abraham zu vergleichen als mit den heutigen Giurim: Wie Abraham verlässt auch Ruth ihre Heimat und ihre Ursprungsfamilie, um in eine unbekannte Zukunft aufzubrechen; eine Zukunft, von der sie annehmen muss, dass sie hart und von Entbehrungen geprägt sein wird.

Wie sieht ihr Werdegang konkret aus? Zum Zeitpunkt der Heirat mit ihrem jüdischen Mann steht nichts davon, dass Ruth zum Judentum übergetreten ist. Ihre Entwicklung wird vielmehr in Satz 17 von Kapitel 1 deutlich, wo Ruth zu ihrer Schwiegermutter spricht: «Wo du hingehst, da gehe ich hin, wo du übernachtest übernachte ich, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott und dort, wo du stirbst, werde ich sterben und begraben werden.» Wir haben es hier mit einer Steigerung der Verpflichtungen und der Zugehörigkeit zu tun: Das Zusammenbleiben mit Naomi verpflichtet Ruth noch nicht, in gleichem Umfang wie das ganze Volk und den Gott Naomis als eigenes anzunehmen. Übernachtungen an den gleichen Orten wie Naomi bedeuten weniger Verbundenheit als die Grabstätte am selben Ort für die Ewigkeit. Ruth erlebt somit eine existenzielle Transzendenz, die in solchem Mass greift, dass sie des Status würdig sein kann, als Urmutter des Könighauses David zu gelten. Sie wird jüdisch, lebt jüdisch und stirbt jüdisch, ohne auf ihre Vergangenheit zurückzuschauen, geschweige denn ihr nachzutrauern.

Wenn man die jüdische Gesellschaft als «Seins-Gesellschaft» definiert, das heisst als hauptsächlich durch Geburt definierte Zugehörigkeit zu einer Gruppe, und primäres Desinteresse an Mission vorliegt, kommt man um die Frage nicht herum, unter welchen Umständen und Kriterien eine zum Judentum übertretungswillige Person aufgenommen werden soll oder kann.

Die Frage des Giur wird in unserer Zeit – wahrscheinlich nicht zuletzt auf Grund einer gewissen Hilflosigkeit der modernen jüdischen Gesellschaft – unterschiedlich, widersprüchlich und nicht zuletzt polemisch angegangen. Dies erstaunt nicht, da die Motivation für einen Übertritt oft in familiärem oder sozialem Druck liegt: In der Diaspora sollen oft die andersgläubigen Partner und Partnerinnen zum Judentum übertreten, damit-, vor allem wenn es um nicht jüdische Frauen geht, die Kinder formal halachisch jüdisch sind.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie ehrlich ein solcher Übertritt ist. Oftmals ist es die Familie (meist des jüdischen Mannes), die, mehr als die Protagonisten selbst, den Giur wünscht. Auch die Rabbiner sind daran interessiert, dass eine Ehe nicht interreligiös geführt wird.

Wäre es nicht sinnvoller, die Energie und Arbeit in die Kinder zu investieren, damit diese ihr Interesse am Judentum entwickeln können? Wenn nämlich diese nächste Generation für das Judentum gewonnen werden kann, haben diese Jugendlichen nicht weniger Potenzial als ihre jüdischen Altersgenossen. Aufgewachsen in einem jüdischen «Spirit», dürften diese Kinder viel weniger Probleme damit haben, von sich aus als Juden leben zu wollen, da sie keine andere Religion oder Lebensauffassung aufgeben müssen. Diese Kinder treten dann als Jugendliche in zwei Etappen über, so wie dies beispielsweise in Italien gehandhabt wurde.

Jede Person, die von sich aus, also ohne äusseren Druck oder Beeinflussung zum Judentum übertreten will, sollte angehört werden und in angemessener Weise die Möglichkeit bekommen, diesen schwierigen Prozess anzugehen. Das Ziel sollte aber sein, zur jüdischen Seins-Gesellschaft dazugehören zu wollen, wie das in der Geschichte von Ruth aufgezeigt wird. Die Hauptmotivation sollte nicht nur in einem vom Rabbiner abgesegnetem und unterschriebenem Dokument liegen.

Auch wenn nicht jeder Übertretungswillige die Stufe von Ruth erreichen kann, sollten doch diejenigen, die aus freien Stücken ehrlich übertreten («geirei zedek»), vom jüdischen Establishment nicht gebrandmarkt werden, denn, wer weiss, vielleicht wird diese Person auch Urahn einer grossen und wichtigen jüdischen Persönlichkeit werden.

André Bollag war Präsident der Schule Noam und Co-Präsident der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich und hat vor Kurzem eine Masterarbeit über interreligiöse Ehen zwischen Christen und Juden erarbeitet.