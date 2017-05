Rumänien hilft Überlebenden

BUKAREST

24. Mai 2017

Das rumänische Parlament hat eine Gesetzgebung verabschiedet, welche die direkte finanzielle Unterstützung für Holocaust-Überlebende in diesem ehemals mit den Nazis alliierten Staat gestatten wird. Laut Silviu- Vexler, einem der wichtigsten Förderer der Gesetzesvorlage, sollen Menschen von dem Gesetz profitieren, die in Ghettos oder Konzentra-tionslager deportiert worden waren, Überlebende von sogenannten Todeszügen sowie Zwangsarbeiter, Flüchtlinge oder Personen, die aus ethnischen Gründen oder unter Zwang ihr Zuhause verlassen mussten. «Dieses Gesetz ist eine symbolische Geste zur weiteren Anerkennung des schrecklichen Leidens von Menschen, die diese dunkelsten aller Momente durchgemacht haben», sagte Vexler, der den Jüdischen Gemeindebund von Rumänien repräsentiert. Das Gesetz, das am 1. Juli in Kraft treten soll, sieht für jedes Jahr der Deportation oder Inhaftierung eine Zahlung von knapp 100 Dollar pro Monat vor. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten rund 800 000 Juden in Rumänien; heute zählt man unter der Gesamtbevölkerung von 20 Millionen noch knapp 11 000 Juden.