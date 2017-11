Rüstungsfabrik «Rafael» eröffnet Zweigstelle in Melbourne

ISRAEL-AUSTRALIEN

7. November 2017

Australien scheint mit Aufträgen in Milliardenhöhe zu winken.



In den nächsten Jahren plant Australien offenbar Rüstungskäufe in Milliardenhöhe in Israel zu tätigen. Vielleicht wird der fünfte Kontinent sogar als erstes Land das in Israel entwickelte Raketenabwehrsystem «Iron Dome» der Rüstungsfirma Rafael Advanced Defense Systems importieren. Um den erwarteten Nachfrageschub besser bewältigen zu können, ist Rafael dabei, in Melbourne eine Filiale zu eröffnen. Abgesehen vom «Iron Dome»-System rechnet Rafael auch damit, dass die australische Armee das Raketen-Abfangsystem «Trophy» für Tanks und Panzerfahrzeuge kaufen wird, sowie präzisions-geleitete Raketensysteme für die Langstrecken-Luftabwehr, welche die IDF schon gegen Raketen eingesetzt hat, die von Syrien abgefeuert worden sind. Die in Melbourne enstehende Filiale von Rafael wird laut Angaben von Rafael auch gemeinsame Produktionsprojekte mit australischen Rüstungsfirmen ins Auge fassen. Bereits jetzt benutzt Australien gewisse Systeme von Rafael. [TA]