Rückzug oder Neubeginn?

STANDPUNKT

Gisela Blau , 16. Juni 2017

Die überraschende Rücktrittsankündigung von Aussenminister Didier Burkhalter könnte, oberflächlich betrachtet, als Flucht aus der Verantwortung bezeichnet werden, denn er wird, wenn er Ende Oktober nach acht Jahren das Bundeshaus West verlässt, als grösste Baustelle die Europapolitik zurücklassen. Hier lief er mit seinen Bemühungen und Ideen ins Leere, in Brüssel und zunehmend in der eigenen FDP. Doch auch die Nachfolge wird da keine schnellen Lorbeeren ernten.

Merkwürdig inaktiv war im Gegensatz Burkhalters Nahostpolitik. Wohl schickte er seine Staatssekretäre in die Konfliktregion, wohl verbreitete sein Departement regelmässig den Ausdruck des Bedauerns über Anschläge. Aber es ist nicht bekannt, dass er Kritik an den ewigen Verurteilungen Israels durch den windschiefen «Menschenrechts»-Rat der Uno in Genf geübt hätte. Und selber bemühte sich der nunmehr scheidende Aussenminister nicht persönlich in die Region. Er folgte dem ungeschriebenen «Gesetz» der Bundesräte, Israel nicht zu besuchen, das in den vergangenen Jahren nur durch Ueli Maurer durchbrochen wurde. Einen Tag vor der plötzlichen Rücktrittserklärung fuhr Burkhalter noch eine eigentliche Niederlage ein: Auch der Ständerat nahm die vom Bundesrat, zweifellos auf Antrag Burkhalters, zur Ablehnung empfohlene Motion des jungen Solothurner SVP-Nationalrats Christian Imark an, allerdings nur mit gezogenen Zähnen. Nun muss das Aussenministerium sicherstellen, dass keine Steuermillionen mehr unter anderem an israel- und judenfeindliche Organisationen fliessen.

Hohes internationales Lob für sein vermittelndes und eloquentes Wirken in der Ukraine, als die Schweiz die OSZE präsidierte, erwarb sich Burkhalter nicht zuletzt durch sein hervorragendes persönliches Verhältnis zum russischen Amtskollegen Sergei Lawrow. Damals wurden Burkhalter Ambitionen auf einen Job bei der Uno nachgesagt. Doch am Mittwoch sagte er vor den Medien, er wünsche sich etwas Neues und weniger Öffentlichkeit. Dennoch würde sich kaum jemand über einen prominenten Neubeginn des erst 57-jährigen nach dem Rückzug wundern.

Die erste Partei, die den Rücktritt dieses «würdigen Aussenministers» in einer Medienmitteilung bedauerte, war nicht etwa Burkhalters FDP, sondern die SP. Ein heisser Nominierungssommer ist eröffnet. Der Anspruch der FDP scheint im Moment unbestritten. Burkhalter empfahl durch die Blume eine Tessiner Kandidatur, und FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis ist offenbar nicht abgeneigt. Doch die Ostschweiz wird Ständerätin Karin Keller-Sutter in Position bringen, und andere Frauen werden schon genannt. Die FDP hat zwar erstmals eine Parteipräsidentin, hatte aber schon lange keine Bundesrätin mehr. Hoffentlich wird die Qualifikation höher gewichtet als andere Faktoren.

Gisela Blau ist Journalistin und lebt in Zürich.