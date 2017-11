Rückzug aus operativer Leitung

PFÄFFIKON

17. November 2017

Nach 15 erfolgreichen Jahren legt André Bernheim die Führung der seit 1951 unabhängigen und familiengeführten Schweizer Mondaine-Gruppe in neue Hände. Bernd Stadlwieser wird der neue CEO.

Er war unter anderem elf Jahre in der Funktion als Group CEO des Schmuck- und Uhrenunternehmens Thomas Sabo und zwölf Jahre als Vizepräsident des Verkaufs bei Swarovski tätig. Ab Januar 2018 wird er nun die operativen Geschäfte der Mondaine-Gruppe sukzessive übernehmen. Die Brüder André und Ronnie Bernheim werden als Firmeninhaber und Verwaltungsräte gemeinsam mit dem neuen CEO auf strategischer Ebene die Ausrichtung der Gruppe, die Förderung von Innovationen und den Ausbau der Geschäftsfelder aktiv unterstützen. Seit 1986 stellt Mondaine Watch Ltd. Armband-, Wand-, Tisch- und Taschenuhren mit dem Design und der lizenzierten Bezeichnung «Official Swiss Railways Watch/SBB» her und vertreibt sie exklusiv weltweit. [AR]