Rücktritte

BASEL

Valerie Wendenburg, 7. April 2017

Drei Vorstandsmitglieder werden zur bevorstehenden Vorstandswahl nicht mehr antreten. Die bestätigte IGB-Präsident Guy Rueff gegenüber tachles. Sarah Belinovich, Medienbeauftragte und Präsidentin der Schulkommission, Marie-Eve Buchs, Präsidentin der Sicherheitskommission, und Gilbert Goldstein, Kassier und Präsident der Friedhofskommission sowie der Kommission für Werbung und Planung, beenden ihre Tätigkeit mit Ablauf der Legislatur. Buchs und Goldstein haben damit nur eine Amtszeit im Vorstand der IGB gewirkt, wobei Buch bereits in früheren Jahren im Vorstand Mitglied war. Nun werden neue Kandidaten für den Vorstand gesucht. Rueff sagt gegenüber tachles: «Es müssen sich drei Interessierte zur Wahl stellen, wenn sich mehr Kandidaten bei uns melden, umso besser. Eine Auswahl ist immer gut.» Da sich bisher niemand für das Präsidium gemeldet hat, wird Guy Rueff sein Amt eine weitere Periode ausführen. Dann aber sei Schluss, betont er, denn: «Nach zwölf Jahren ist es genug.» Ob allerdings ein Rücktritt von Rueff nicht Interessenten hätte aufkommen lasen, bleibt offen. Ein weiterer Wechsel steht aktuell im Bereich des Jugendleiters an: Dima Schneerson wird die Gemeinde in wenigen Wochen verlassen, es hätten sich aber bereits vielversprechende Kandidaten für die Stelle mit einem 50-Prozent-Pensum bei der Gemeinde beworben, so Rueff.