Rücktritt  aus dem ZIID

KARL J. ZIMMERMANN

20. September 2017

Der Stiftungspräsident des Zürcher Instituts für interreligiösen Dialog (ZIID), Karl J. Zimmermann, wird per Ende September nach 15 Jahren von seinem Amt zurücktreten.

In einer Erklärung schreibt Zimmermann, der hauptberuflich in Zürich als Architekt arbeitet, nun sei der richtige Zeitpunkt für seinen Rücktritt gekommen: «Das ZIID geniesst heute am neuen Standort im Kulturpark einen guten Ruf. Sein Stiftungsrat, die Fachleitungen und die Administration sind für die zukünftigen Anforderungen bestens gerüstet.» Es sei sein Ziel gewesen, den Stiftungsbetrieb in gutem «Zustand» in neue Hände legen zu können, so der scheidende Stiftungspräsident. Bis eine Nachfolge gefunden ist, wird Roger Cahn, Vizepräsident des ZIID, das Präsidium interimistisch weiterführen. Zimmermann selbst möchte weiterhin beratend zur Seite stehen, er schreibt: «Das ZIID wird immer einen wichtigen Platz in meinen Gedanken und in meinem Herzen haben.» Das ZIID vermittelt Wissen über Religionen zum Dialog in einer multikulturellen Gesellschaft. Es wird in Zusammenarbeit mit einer Geschäftsleitung von einer christlichen, einer jüdischen und einer muslimischen Fachperson geleitet. Von Karl J. Zimmermann wird im Rahmen des Förderkreistreffens am Montag, 25. September, um 17 Uhr im ZIID Abschied von seiner Funktion nehmen. VW