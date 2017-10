ZEHAVA GALOM

JACQUES UNGAR, 27. Oktober 2017

Die 61-jährige Zehava Galom wurde 1999 zum ersten Mal als Vertreterin der von ihr seit 2012 geleiteten linksliberalen Meretz-Partei in die Knesset gewählt. In einem Alter, in dem andere Politiker ihre Karriere im Dienste der Öffentlichkeit erst so richtig entfalten, hat Galon das Handtuch geworfen und ist zurückgetreten. Ihren Parteikolleginnen und -kollegen gab sie für die Zu-kunft ein schweres Erbe mit auf den Weg: Die linksorientierte Meretz-Partei müsse sich, wolle sie weiter existieren, von Grund auf ändern. Die nächsten Monate will die in der rechtsnationalen Umgebung zusehends frustrierter gewordene Zehava Galon dazu aufwenden, die Reihen der Partei intern zu stärken. Vor allem beabsichtigt sie, dabei zu helfen, die Partei neuen Menschen gegenüber zu öffnen. Um dies zu tun, müsse sie, meinte Galon bei ihrem Rücktritt, dabei mitwirken, das interne Wahlsystem von Meretz zu ändern. Die in der Opposition sitzende Partei hat fünf Sitze in der Knesset, und der nun von Galon zur Verfügung gestellte wird von Mossi Raz, dem Generalsekretär der Partei, übernommen werden. In den letzten Jahren haben er und Galon gar manchen Streit über die Ausrichtung von Meretz ausgetragen. Galon hatte praktisch immer gewonnen, aber das ständige Tauziehen hat sie offensichtlich um ihre Kräfte und Energien gebracht.